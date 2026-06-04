苗縣生育率低引議員關切 鍾東錦：明年元旦起生第二胎由2萬變5萬

民進黨苗栗議員許櫻萍總質詢建議苗縣府提高第二胎生育津貼，每個新生兒從2萬元提高至5萬元。（記者張勳騰攝）

苗栗縣人口老化、新生兒出生率低，民進黨苗栗縣議員許櫻萍今（4）日總質詢建議提高第二胎以上的生育津貼，從現行2萬元提高至5萬元，獲縣長鍾東錦認同，鍾強調從明年元旦起生第二胎以上生育津貼，每個新生兒從2萬元提高至5萬元，鼓勵年輕人多生。另許櫻萍爭取提高鄰長的政令宣導費、為民服務費，鍾東錦也允諾明年從現行每月的550元提高至750元。

據苗栗縣政府民政處的統計，去年生第一胎有1246人、第二胎768人、第三胎以上318人，目前縣內生育津貼第一胎及第二胎以上，每位新生兒都是2萬元，每年編列生育津貼補助約4800萬元。

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許櫻萍質詢說，苗栗縣新生兒出生率低，不少年輕人不敢生，提高生育津貼是一個好的開始，她建議將第二胎生育津貼從2萬元提高至5萬元。

鍾東錦答詢指出，苗栗的出生率屬後段班，但婦女朋友生了第一胎後，通常就沒有不孕的問題，為鼓勵年輕家庭有勇氣再生，縣府正研擬將第二胎以上生育津貼提高至5萬元，把生育的誘因加大，將再寬列增加3200萬預算，並編入明年度預算，預計明年元旦實施，明年生第二胎以上，包括雙胞胎及多胞胎，每個新生兒均補助5萬元。

此外，許櫻萍表示，嘉義、南投、高雄等縣市都陸續提高鄰長相關補助及福利措施，她建議苗縣府研議提高鄰長政令宣導費、為民服務費或規劃相關福利提升方案，讓第一線協助政府服務民眾的鄰長，獲得更合理的支持與保障。

苗縣府民政處長巫恒昭答詢，縣內有18鄉鎮市有4721位鄰長，目前每位鄰長的每月政令宣導費為250元，為民服務費每月300元，每年編列預算約3100多萬元；鍾東錦則承諾從明年起每位鄰長政令宣導費、為民服務費每月各提高100元，從550元提高至750元，預計再增加1100萬元，將編入明年度預算，也希望議員們能支持。

苗栗縣長鍾東錦承諾明年元旦起第二胎生育津貼，每個新生兒從2萬元提高至5萬元。（記者張勳騰攝）

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