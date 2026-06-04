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    首頁 > 生活

    嘉縣斥資9350萬建義布橋抽水站 預計7月完工

    2026/06/04 13:49 記者林宜樟／嘉義報導
    義布橋抽水站預計7月完工。（記者林宜樟攝）

    義布橋抽水站預計7月完工。（記者林宜樟攝）

    為提升嘉義沿海低窪地區防洪韌性，降低豪雨及漲潮期間積淹水風險，嘉義縣政府爭取中央「前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」補助，辦理「義布橋抽水站治理工程」及「義布橋抽水站機電更新工程」，總經費約9350萬元，預計7月完工，可望改善布袋鎮東港里、江山里及永安里等低窪地區淹水問題。

    縣長翁章梁今天與布袋鎮長蔡瑋傑、縣議員黃金茂、翁聰賢等前往東港里視察「義布橋抽水站治理工程」，實地了解工程推動情形及施工進度。

    水利處指出，義布橋抽水站位於龍宮排水支流溪墘排水右岸，為布袋鎮南側重要排水節點，2018年0823熱帶低氣壓豪雨期間，因短延時強降雨超過排水系統負荷，加上外水高漲導致內水無法順利排出，造成布袋沿海地區大範圍積淹水災情，嚴重影響地方農田、道路、魚塭及居民生活，因此縣府積極推動改善工程。

    工程主要施作內容包括新建抽水站主體結構（地上3層、地下1層）、新設2cms抽水站體、滯洪前池護坡工程、水防道路改善、堤後排水溝改善，以及流入工與版橋改建等相關排水設施，1cms抽水機組2組，全面強化區域排水防洪能力。

    義布橋抽水站滯洪池完成後，蓄水面積約0.37公頃，可容納約1萬3千立方公尺滯洪量，有助於降低豪雨期間排水系統負荷，抽水機組則可進一步提升抽排效能。

    翁章梁說，嘉義沿海地區地勢低窪，長期受地層下陷及潮汐影響，義布橋抽水站完工後，對保障居民生活安全及穩定地方農漁業發展具有重要意義，縣府團隊將持續盤點沿海易淹水區域，透過「滯洪、抽排、分流」治理策略，降低極端氣候衝擊；因沿海承受淹水的壓力極大，縣府已在義竹、布袋投入約80億元經費，逐步增加地方抗洪量能，未來也會持續增加，這幾年的成效漸漸顯現。

    嘉義縣長翁章梁（前右2）等視察抽水站工程。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（前右2）等視察抽水站工程。（記者林宜樟攝）

    義布橋抽水站滯洪池可容納約1萬3千立方公尺滯洪量。（記者林宜樟攝）

    義布橋抽水站滯洪池可容納約1萬3千立方公尺滯洪量。（記者林宜樟攝）

    義布橋抽水站有1cms抽水機組2組。（記者林宜樟攝）

    義布橋抽水站有1cms抽水機組2組。（記者林宜樟攝）

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