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    首頁 > 生活

    才迎龍鳳胎竟猝逝！襁褓兒女靈前送別42歲牙醫張元瀚

    2026/06/04 13:41 記者蔡淑媛／台中報導
    張元瀚的告別式於今日舉行，一對龍鳳胎兒女由長輩抱著在靈前跟爸爸道別，讓人看了相當不捨。（民眾提供）

    張元瀚的告別式於今日舉行，一對龍鳳胎兒女由長輩抱著在靈前跟爸爸道別，讓人看了相當不捨。（民眾提供）

    台中市42歲人氣牙醫張元瀚上月猝逝，引發外界關注，由於他今年4月才開心分享龍鳳胎出生滿100天喜訊，突然傳出噩耗，令醫界與患者震驚，家屬今天在台中舉行告別式，現場湧入約500名親友送別，好友拳手「燒打雞」韓森也到場悼念，而張元瀚一對龍鳳胎兒女也由長輩抱著在靈前跟爸爸道別，讓人看了相當不捨。

    張元瀚長年投入牙科醫療工作，因專業形象及親切問診風格，在網路上累積不少支持者，也深受病患信任，今天告別式上，許多曾受其照顧的病患特地到場弔唁，現場不時傳出低聲啜泣，前往悼念的親友們都紅著眼眶啜泣，張妻忍不住悲痛頻頻拭淚，最令人鼻酸的是，張元瀚剛出生不久的一對龍鳳胎兒女由長輩抱著，兩人全程不吵不鬧，最後被抱到父親靈前向親愛的爸爸說再見。

    張元瀚公祭約持續1小時，法師隨後引導家屬發引東海火葬場，現場氣氛哀戚。

    與張元瀚交情深厚的拳擊選手「燒打雞」韓森也現身送別，他受訪表示，兩人因網路結識，張元瀚不僅是一名優秀醫師，也是待人真誠、樂於助人的朋友，多年來默默支持他的拳擊生涯，原本張已答應擔任日前一場拳擊賽事的場邊醫護人員，未料比賽前夕因身體不適緊急就醫，旁人擔心影響成績，瞞著死訊，直到賽事結束後，才得知好友離世消息，至今仍難以接受。

    張元瀚的告別式於今日舉行，現場湧入大批親友、患者及各界好友前來送別。（民眾提供）

    張元瀚的告別式於今日舉行，現場湧入大批親友、患者及各界好友前來送別。（民眾提供）

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