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    首頁 > 生活

    宜蘭龍舟錦標賽6/19登場 78隊、千人報名角逐

    2026/06/04 13:38 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣龍舟錦標賽將於6月19日至20日在冬山河親水公園舉行。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣龍舟錦標賽將於6月19日至20日在冬山河親水公園舉行。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣龍舟錦標賽將於6月19日至20日在冬山河親水公園舉行，代理縣長林茂盛今天為龍舟點睛，祈求賽事順利，今年共計78支隊伍、超過1600名隊職員報名角逐，隊數突破往年紀錄。

    林茂盛今天至親水公園遵循古禮獻祭，為賽事龍舟進行開光點睛儀式，象徵喚醒龍舟精神與競技活力，表示龍舟競渡源遠流長，不僅是端午節的重要文化象徵，更是凝聚地方向心力的民俗盛事。

    宜蘭縣府教育處指出，今年錦標賽共設7個組別，吸引78支隊伍、超過1600人參賽，包括公開男子組15隊、公開女子組5隊、公開混合組36隊、社區村里組8隊、國中男生組3隊、國中混合組6隊及體驗組5隊，參賽陣容橫跨學校、社區及機關團體。

    教育處表示，今年也續辦「國中小學生端午寫生比賽」，並規劃豐富多元的舞台表演節目，讓宜蘭民眾都能同時欣賞精采的賽事與表演，邀請大家端午連假走訪冬山河，感受傳統文化與運動競技交織出的龍舟競渡嘉年華盛事。

    宜蘭今年共計78支隊伍、超過1600名隊職員報名角逐龍舟賽，隊數突破往年紀錄。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭今年共計78支隊伍、超過1600名隊職員報名角逐龍舟賽，隊數突破往年紀錄。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭龍舟錦標賽將於6月19日在冬山河親水公園登場。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭龍舟錦標賽將於6月19日在冬山河親水公園登場。（圖由宜蘭縣府提供）

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