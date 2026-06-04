雙子星降樓層挨轟損價值 北市捷運局稱不需所有地主同意犯眾怒

雙子星開發案在2024年6月經都審會同意降低樓層高度；C1從289公尺降為280公尺，D1從369公尺降為360公尺。（記者董冠怡攝）

台北車站旁興建中的雙子星大樓已成醒目地標，但參與合建的私地主抗議開發商在未經私地主同意下降低樓層，減少約50億元成本，卻降低了「國門」的價值，「台北車站特定專用區C1/D1私有土地地主權益促進會」今（4）到「台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會」（都審會）表達不滿。

台北市議員簡舒培也到場關心並代私地主表達意見，認為續審開發商送的審議案是踐踏私地主權益，要求暫停審議；經會議主席、都發局副局長劉美秀說明溝通後，採「預審」不做決議的方式進行，將委員意見納入後續取得共識的方案中再送審。

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雙子星開發案在2024年6月經都審會同意降低樓層高度，依當時會議內容，C1從289公尺降為280公尺，55層調整為53層，總樓地板面積減少218.81平方公尺；D1從369公尺降為360公尺，74層調降為70層，總樓地板面積減少140.86平方公尺。

都審會今天主要審議長廊南延段新建工程，私地主約有10餘人到場表達意見；私地主權益促進會會長王小玉表示，私地主多次表達反對樓層降低的意見，未被記錄在會議中，強調樓層降低將損國門價值，會影響未來的租金效率與舒適感，質疑開發商為了節省50億元的成本，卻讓國門變成爛尾樓，並趕在前台北市長柯文哲卸任前完成，質疑恐有弊案，要求恢復原設計的高度。

簡舒培表示，捷運局在未取得佔18%的私地主同意，私自同意開發商變更設計，嚴重侵犯地主權益；又說與開發商簽約的是捷運局，所以不用私地主同意，質疑若是民間一般開發案、都更案，真的可以不經私地主同意嗎?痛批捷運局行政傲慢，要求都審會在捷運局與地主達成共識前，停審C1、D1開發案，勿踐踏私地主權益。

捷運局聯合開發處處長袁如瑩說明，投資人是台北雙星，簽有投資契約書，另與地主簽有開發契約，相關契約都為約定變更設計須經每一位私地主同意，且已在2023年6 月、11月召開說明會，針對地主提問一一回答。另在投資契約中，投資人變更設計需經捷運局檢視後才能送都審。樓層變更是因為中間有挑空的部分要填實，樓層雖降低，但總樓地板面積（總容積）不變。且開發商只會分回成本的部分，其餘都分配給地主，地主權益不受影響。

對於簡舒培要求暫停審議，劉美秀表示，都審會是針對投資人（台北雙星）送進來的案子進行審核，開發者並未說明地主有反對意見，因此委員會在2024年並不知道存在溝通問題，僅就專業建築量體、周邊人行道等空間問題審查通過；如今議程已排定，委員們也已研讀資料，建議折衷採「預審」不做決議的方案獲得議員跟私地主代表同意，將待開發商與地主再做溝通，後續再有任何變動，可將委員意見納入；委員會對任何變動申請，沒有預設立場。

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