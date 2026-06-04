台中2歲女童遭凌虐致死案 南市府：兒少保護是社會共同責任

南市強化再通報與跨轄合作，防堵兒虐悲劇再現。（記者洪瑞琴攝）

台中市日前發生2歲女童疑遭母親同居人虐待致死案件，引發社會震驚。南市政府社會局今（4）日表示，對於幼童不幸離世深感痛心與不捨，強調任何兒童受到傷害，都是整個社會共同的傷痛，市府將持續檢討並精進兒少保護制度，與中央及各縣市攜手守護兒童安全。

社會局說明，案母與女童過去曾居住台南，2024年1月5日，南市家庭暴力暨性侵害防治中心接獲通報，指女童曾被獨留家中，隨即啟動兒少保護調查程序，經社工訪視及評估，當時女童僅4個月大，照顧情況尚未發現明顯安全疑慮，因此列為兒少保護案件持續追蹤，並提供親職教育、育兒指導及生活物資等協助，同時與家長討論照顧分工。

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案母於2025年10月帶著女童離開台南後，陸續居住於彰化、台中及南投等地，居住地頻繁變動，增加跨縣市服務銜接與訪視追蹤難度。據了解，案母於去年11月起與男友在台中同住，期間曾短暫遷居南投，之後再返回台中生活。

社會局指出，去年12月10日，台中市政府社會局將脆弱家庭通報案件轉回台南市併入原有兒保案件持續處理，但今年2月仍不幸發生憾事。

事件發生後，台南市家防中心第一時間與台中市家防中心聯繫合作，確認女童手足的安全狀況，並立即啟動保護安置措施，目前年僅1歲的妹妹已獲妥善照顧，安全無虞。為維護兒童司法權益，家防中心也已依法對案母及其男友提出獨立告訴。

台南市政府表示，此案令人痛心，也凸顯高風險家庭跨縣市遷移時，社會安全網在服務銜接上的挑戰，市府已啟動制度檢討，訂定「兒少保護性案件再通報處理機制」，針對服務中的再通報案件建立更嚴謹的調查規範，同時，針對居住地不穩定、頻繁跨縣市移動的家庭，也將重新檢視跨轄分工原則，研議以案發地作為主要調查單位，讓服務不中斷避免類似悲劇再次發生。

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