許淑華提第二胎優先納公托 北市社會局：先減輕負擔持續擴增量能

台北市長蔣萬安日前宣布提高準公托補助及第二胎免費送托等政策。（記者蔡愷恆攝）

北市府日前推出「第二胎托育免費」政策，市議會民政委員會今審議議員許淑華提案，建議將第二胎也納入優先入托對象，呼籲應該增加量能才處理補助，需要有完整配套，讓家長不用分兩個地方送小孩。社會局表示，現在正推動「校校有公托」擴充量能，讓家長選擇更彈性。

許淑華說，現在市府給第二胎公托托育補助全部免費，可是會因量能不夠進不去，立意良善但沒有配套，看得到用不到。故提案建請市府檢討並調整公托收托機制，將第二胎納為優先入托對象。

請繼續往下閱讀...

許淑華批，政策「滿可笑的」，市府提出第二胎免費補助，但大部分人要的是公托，應在量能增加完才處理補助。她指出，若第一胎已抽中公托，第二胎卻僅能去私托，家長在接送孩子就要東奔西跑。

議員洪婉臻表示，蔣市府政策多用砸錢、撒幣方式解決，沒有確切看到家長的需求與問題。她提到，公托是家長必須接送的年齡，而小孩不在同一間托育中心，會造成家長、祖父母等照顧者的不便。呼籲市府制定公托規劃時程表。

議員秦慧珠也說，公托應該要儘速增加量能，要有完整規劃。也問現在公托是否有辦法滿足議員提案？請精算後回覆。

社會局長姚淑文回應，現行制度優先收托弱勢、三胎、員工及行政區子女，如要實行議員提案，量能將會不足因應，故先以第二胎免費執行，增加量能才能優先納入。

秘書長王玉芬補充，今年將推動校校有公托，預計增加16家公托、600餘名額，明年九月比較有可能實行議員提案，時間點可以評估研議，也強調一定是朝這個方向努力。

社會局會後說，台北市目前公托加上準公托供給達9720人，佔托育供給量八成，今年7月起加碼「友善托育補助」，不論選擇公托或準公共托育，第二胎以上都零負擔，福利看得到，也吃得到；同時推動「校校有公托」，持續擴充量能，讓家長選擇更加彈性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法