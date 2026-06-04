高科大推AI與淨零雙軸轉型 展現智慧製造研發成果

學術跨域技術亮相，高科大助攻半導體與綠能產業升級。（高科大提供）

高雄科技大學（簡稱高科大）以「AI與淨零雙軸轉型」為主軸參展，展出多項研發成果，內容不再侷限於傳統工業4.0範疇，而是深度對應國家「AI兵分多路進軍百工百業」政策，期將技術實體落地於民生、扣件、半導體與綠能等關鍵產業，為製造業邁向淨零碳排提供一站式解決方案。

高科大表示，面對全球製造業朝向智慧化、數位化及淨零轉型發展，大學除了肩負人才培育使命，也積極投入前瞻技術研發與產業應用實踐。

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此次參展整合校內研發團隊及先進材料成型技術中心成果，希望透過展覽平台，讓更多產業夥伴了解高科大在智慧製造與創新技術領域的研發實力，進一步促成技術合作與產學鏈結。

高科大展出多項核心設備與跨域應用技術，涵蓋航太與低軌衛星、智慧餐飲、金屬扣件、半導體檢測、綠能運輸及智慧製造等領域，展現AI技術導入百工百業的多元成果。

在半導體先進製程檢測應用方面，微型LED矩陣自動光學檢測系統 半導體工程系葉旻彥教授團隊推出整合嵌入式控制與深度學習之微型LED陣列自動光學檢測系統，結合影像處理與無監督學習異常檢測，突破傳統高成本光學檢測限制，實現低成本、自動化、高擴展性設計。

校長吳忠信表示，高科大持續以產學合作驅動技術創新，以114年度為例，共服務超過830家次企業，產學合作總金額突破16億元，希望透過學校研發量能與人才培育優勢，成為驅動南台灣區域創新核心引擎與產學共榮轉運樞紐。

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