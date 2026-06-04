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    首頁 > 生活

    宜縣國中畢業生請注意！課桌椅須清潔復原 故意塗鴉最高恐賠800元

    2026/06/04 13:22 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭有國中應屆畢業生因桌椅有原子筆畫痕，被校方要求賠償150元。（民眾提供）

    宜蘭有國中應屆畢業生因桌椅有原子筆畫痕，被校方要求賠償150元。（民眾提供）

    畢業季即將到來，宜蘭縣各國中近期陸續展開公物清查，以利將課桌椅交接給新生，不過有部分學生在校期間，在桌面留下塗鴉與刻痕，若被學校判定為故意破壞恐須賠償，金額約150元至800元不等。縣府呼籲學子，離校前務必將課桌椅清潔並復原，培養愛護公物習慣。

    宜蘭近日有學校查核時，發現少數課桌受損，要求學生賠償，引發家長對賠償標準的討論。校方澄清，學生入學時配發全新課桌椅，均有宣導培養愛護公物觀念，若屬正常使用產生的自然耗損，絕對不會被列入索賠範圍內。

    不過，若桌面是被美工刀嚴重削磨變形，或出現大面積惡意塗畫等無法輕易復原狀況，就會被判定為故意損壞。校方強調，依據相關財產維護規定，針對這類明顯人為破壞行為，必須要求照價賠償，提醒大家都要愛惜公物。

    縣府表示，賠償金皆依據損壞程度與維修成本客觀評估，若家長對通知單或判定標準有疑義、結果不服，均可提申訴，建議直接聯繫學校總務處釐清。

    家長對此持正反意見，認為桌面狀況並未達故意破壞程度，卻遭索賠不合理；但也有家長認為學子能養成珍惜資源的品格是好事，也是良好機會教育。

    若有國中生刻意毀損課桌椅，須賠償150元至800元不等。（民眾提供）

    若有國中生刻意毀損課桌椅，須賠償150元至800元不等。（民眾提供）

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