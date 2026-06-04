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    首頁 > 生活

    高餐大攜手鳳陽國小推動雙語食農教育 畢業生端出感恩饗宴

    2026/06/04 12:56 記者黃良傑／高雄報導
    高餐大攜手鳳陽國小推動雙語食農教育，畢業生端出感恩饗宴。（高市教育局提供）

    高餐大攜手鳳陽國小推動雙語食農教育，畢業生端出感恩饗宴。（高市教育局提供）

    又是鳳凰花開的畢業季節！高雄市立鳳陽國小舉辦了別開生面的畢業生感恩餐會，以「海宴鮮師、金廚高手」為主題的活動，不僅是鳳陽國小著名的校定特色課程，更是高雄市「兒童食育力」學校本位課程地圖的紮根展現。

    由於家長會長是活躍於南臺灣餐飲界的資深名廚，曾任新竹福華大飯店主廚，專精創意歐式料理與亞洲融合菜，也特別以「餐飲職人」與「家長會長」的雙重身分，親自指導師生們從食材準備到料理實作，將五星級的餐飲規格與專業精神帶入校園 。

    今年更與時俱進，結合AI科技自主設計線上點餐系統，以大家最愛的「美味咖哩」為創意主題，在畢業班導師們的腦力激盪下，規劃出豐富的咖哩系列套餐，提供線上點選。點單完成後，畢業生們在金廚教室親手烹調、精緻擺盤，並以純熟的餐桌禮儀將熱騰騰的料理送到師長們面前。

    鳳陽國小鄰近高雄餐旅大學，學校平時透過「大手攜小手」機制，共同發展餐旅特色課程，今年在高餐大馮莉雅教授的大力支持下，學校與高師大陳建銘教授進行深度合作，共同推動「雙語食農教育」，並進一步安排高餐大的外籍學生志工帶領學童進行雙語實作。

    高餐大攜手鳳陽國小推動雙語食農教育，畢業生們端出感恩饗宴。（高市教育局提供）

    高餐大攜手鳳陽國小推動雙語食農教育，畢業生們端出感恩饗宴。（高市教育局提供）

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