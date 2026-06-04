捷克議長韋德齊訪政大見證結盟升級 台捷高教深化學位與科研合作

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）（左二）出席「政大捷克教室開幕揭牌」暨《政大-查理士大學策略結盟協議》簽署典禮。（政大提供）

台捷高教合作更緊密！捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）近期率團訪台，昨前往政治大學見證「政大捷克教室開幕揭牌」暨《政大-查理士大學策略結盟協議》簽署，將在原有學生交換的基礎上，進一步發展雙聯學位及科研合作。

政大表示，學校與查理士大學的淵源，早在2006年便已奠定。這次升格為《策略結盟協議》，將雙方合作延伸至供應鏈韌性研究中心、國際合作聯盟及華語教學等多個領域，並規劃將現有院級學生交換拓展為校級。

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韋德齊造訪政大持續展現一貫的親民作風與幽默，現場「開箱」自己的書包，還拿出一幅美麗的畫布贈予政大。他表示，在捷克共和國南波西米亞省的利普諾（Lipno）水壩上，有一座形狀神似台灣、連名字都叫「Tajvan」的小島，而「真正的台灣與捷克的台灣，應該在一起」，並也邀請政大師生到訪捷克。

韋德齊也說，由衷感謝政大青年學子對歐洲與捷克的關注，透過學習彼此的語言、分享文化與歷史、了解對方的命運與問題，兩國才能攜手解決自身的挑戰，而在克服國際困難與挑戰上，高教界與學生表現得比政治人物好得多，政治人物應該持續學習，自己也一輩子都是不斷在學習的學生。

政大校長李蔡彥致詞時表示，捷克教室不僅象徵政大與捷克之間深厚的學術交流與情誼，也將成為推動捷克語言與文化學習的重要場域。並感謝捷克政府慷慨捐贈逾250本捷克圖書、桌遊等相關教學用品，豐富政大的館藏與學習資源。

教育部國際及兩岸教育司長李毓娟指出，台灣與捷克作為共享自由、民主與人權核心價值的堅實夥伴，此次簽約是將共同承諾轉化為具體行動，未來教育部將持續全力支持兩國大學在半導體與語言教育上的緊密合作。

查理士大學副校長Karel Kouba則表示，查理士大學原本全球僅有3所策略合作大學，這次查理士大學新增與政大及台大簽署策略結盟，將在原有學生交換的基礎上，進一步發展雙聯學位及科研合作，他深信跨國高等教育合作是促進民主精神的關鍵，為下一個世代創造更多可能。

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