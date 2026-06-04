買菜顧健康、出門顧安全 新北攜手Sunny營養師宣導交安

新北市政府新聞局攜手人氣KOL「黃君聖Sunny營養師」，與高齡93歲的「阿環小姐」、「安媽」及「忠義葛格」祖孫3代，共同拍攝道路安全宣導影片。（圖由新聞局提供）

新北市邁入超高齡社會，為提升長輩的交通安全意識，新北市政府新聞局攜手人氣KOL「黃君聖Sunny營養師」，與高齡93歲的「阿環小姐」、「安媽」及「忠義葛格」祖孫3代，共同拍攝道路安全宣導影片，期盼讓「停讓文化」成為新北人的日常。

新聞局長李利貞表示，銀髮族隨著年齡增長，反應力與視聽覺功能可能下降，面對動態多變的道路環境較易發生危險，此次宣導影片拍攝黃君聖Sunny營養師祖孫3代前往市場採買食材，透過日常家人間的互動，巧妙融入交通安全觀念，強調「顧身體健康的同時，也要顧交通安全」，將生硬的交通安全知識，轉化為溫馨的晚輩叮嚀。

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新聞局指出，影片中以「路口Hold一下～平安回到家」為口號，呼籲民眾用1秒的停讓，守護用路安全，也針對行人、機車族及長輩常見的用路問題，提出安全守則，例如針對行人的「穿越道路要走行人穿越道」、「過馬路要等綠燈秒數夠再過」、「過馬路不要滑手機」；針對機車族的「騎車要跟大型車保持距離」、「騎車行經路口要停讓行人」；提醒長輩的「清晨或傍晚外出時，可穿著亮色系衣物或配戴閃光配件，以增加辨識度」等。

此外，新聞局也推出「看影片抽大獎」活動，即日起至6月21日止，只要到「我的新北市」臉書粉絲專頁觀看宣導影片，並完成指定任務，就有機會獲得精美好禮，活動資訊可關注粉專及新北市政府官方LINE帳號（ID搜尋「@ntpc」並加入好友）。

新聞局也推出「看影片抽大獎」活動，即日起至6月21日止，到「我的新北市」臉書粉絲專頁觀看宣導影片並完成任務，有機會獲得好禮。（圖由新聞局提供）

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