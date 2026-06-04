「歐耐恩」隱形牙套爆停業黑幕 逾216人受害恐涉系統性詐欺

民眾黨立委邱慧洳今（4）於立法院舉行「歐耐恩受害者被當皮球，無照牙套？威脅健康？」協調會，公開說明「歐耐恩」隱形牙套醫療爭議始末，並協調主管機關、受害者現場溝通。（記者陳治程攝）

國內隱形牙套市場近期風波不斷，其中，以台灣製造、高CP值為賣點的「歐耐恩」隱形牙套爆出停業失聯、患者取貨無門爭議，導致上千名民眾療程被迫中斷的醫療爭議，引發關注；對此，民眾黨立委邱慧洳今指出，該案至今逾216人受害，但牙套廠商、製造商和診所間關係未解，要求主管機關徹查醫材許可資格，力阻「牙套之亂」延燒。

民眾黨立委邱慧洳今（4）於立法院舉行「歐耐恩受害者被當皮球，無照牙套？威脅健康？」協調會，公開說明「歐耐恩」隱形牙套醫療爭議始末，並協調主管機關、受害者現場溝通。

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邱慧洳說明，衛福部今（2026）年1月底接獲陳情指，有患者前（2024）年起於海棠牙醫等多間診所接受「歐耐恩」透明牙套療程，並以信用卡、融資分期等方式進行支付；但到去（2025）年底，接受療程的患者陸續遭遇牙套未交貨、療程中斷等爭議，認定遭診所方惡意拖延，紛紛要求退款。隔月，衛福部發現「歐耐恩」牙套未有合格醫療器材許可證。

邱進一步指出，歐耐恩前（4）月曾開記者會槓上海棠診所、雙方互相推卸責任，讓居中患者們成為「被當皮球」推來推去的一群人，然而，從公開資訊可見，海棠診所與歐耐恩兩間廠商「完全是同一個集團」，為此，患者先後轉請消保官協調、向警局報案，除結果不理想，調查也曠日費時，直言患者繼續付錢、但內心持續煎熬，截至今日全台已有至少216人受害。

此外，邱公開質疑，海棠集團僅登記為「販賣業」、無「醫療器材製造業」資格，且其與醫材廠明基、鎂鉑牙體技術所和牙醫診所間合作關係複雜，除觸犯「刑法」詐欺罪，還可能違反「醫療器材管理法」第23條、第51條，主管機關則未落實第53條規範之每兩年醫療器材商普查義務，加強抽檢無許可醫材使用情形，要求主管機關予以追查、釐清。

台北市議員陳宥丞強調，此案根本是系統性詐欺，在「歐耐恩」牙套斷貨的事實下，患者卻仍持續付款，更直言今日出事的是隱形牙套，之後也可能發生在假牙、牙冠等其他醫材上，要求中央、積極聯手做好源頭管制，依據消保法、刑法全面偵辦，追查「掛羊頭賣狗肉」的AB牌與平台合法性，同時釐清牙套等矯正產品明確納入醫材範疇與否，杜絕「牙套之亂」。

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