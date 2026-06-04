離巢17天傳憾事！東方白鸛幼鳥疑遭風機擊中慘死 鳥友不捨

雲林濁水溪成功繁殖的東方白鸛其中一隻幼鳥遭風機打中死亡。（雲林麥仔簝文化協會提供）

瀕危稀珍鳥類東方白鸛在雲林濁水溪畔高壓電塔成功育雛，3隻小白鸛在5月18日成功離巢，地方各界持續關注牠們1家5口的動態，今（4）日傳來令人不捨消息，有一隻幼鳥疑似遭風機的風扇擊中，斷成兩截陳屍在農田，消息傳來許多鳥友及保育團體感到不捨。

雲林麥仔簝文化協會理事長吳明宜指出，今天一早5點農友蔡政和發現一隻東方白鸛陳屍在彰化縣大城鄉萬安宮旁一處農田裡，找不到可以處理單位，在現場守護，她得知後趕到現場，看到東方白鸛身首異處。

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吳明宜表示，她把照片傳給專家初判是幼鳥，自從3隻幼鳥離巢，協會每天關注牠們一家5口行蹤，這幾天親鳥與幼鳥都往西側飛行，昨天晚上又回到鳥巢，7、8點多還有鳥友在萬和宮附近有看見牠們蹤跡，推測可能是半夜遭風機打中。

吳明宜說，這幾天觀察到二寶已有一週體弱狀況，懷疑這隻遭風機打中的是二寶，目前鳥屍已交由雲林縣農業處，將由農業部生物多樣性研究所進一步檢測，唯一可以確定是幼鳥。

吳明宜表示，鳥友們得知惡耗都很不捨、傷心，由於濁水溪出海口風機林立，對鳥類是很大的威脅，也希望相關單位能加強相關防護措施，避免意外再發生。

一對被列為瀕危稀珍鳥類東方白鸛，去年12月在雲林濁水溪堤岸離地50公尺高的電塔上築巢，並成功繁殖3隻幼鳥，消息曝光受到國內外關注，經過數月細心育雛幼鳥在5月18日離巢，這也是全球東方白鸛緯度最低繁殖的公開紀錄。

雲林濁水溪成功繁殖的東方白鸛其中一隻幼鳥遭風機打中死亡。（雲林麥仔簝文化協會提供）

農民將東方白鸛幼鳥屍體裝箱。（雲林麥仔簝文化協會提供）

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