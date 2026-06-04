平台提案高鐵南延經亞灣接南星 曝4大優點

平台」提案「高鐵南延：經亞灣+接南星+進潮州」。（取自國發會公共政策網路參與平台官網）

雖然行政院已敲定高鐵延伸屏東的「高雄方案」計畫，並進入二階環評，但仍有軌道運輸業專家在國發會「公共政策網路參與平台」，提案「高鐵南延：經亞灣+接南星+進潮州」分析4大優點，已獲檢核通過附議中。

提案者認為，高鐵離開左營站後，可沿台17線路廊興建，降低徵收難度，並加速前鎮、小港、林園的通勤效率，尤其增設高鐵亞灣站（原205兵工廠）將高鐵引入南高雄核心，可帶動5G AIoT產業與企業總部進駐。

請繼續往下閱讀...

提案者建議，可在南星計畫區預留新增車站所需土地，如果高雄新機場確定落腳南星計畫區，將成為全台唯一高鐵與機場共構的場域；且高鐵跨越高屏溪延伸至屏東縣潮州鎮，就能與屏東內陸核心接軌。

提案者特別強調，行政院通過的「高雄方案」，幾乎與台鐵路線重疊，面臨大量拆遷與徵收問題，徵收價格即便拉到天價，還是會有居民強烈抗爭，且軌道路線彎曲 ，完全無法達到高鐵列車高速行駛目的。

不過，交通局鐵道局報告指出，「小港潮州案」經多方檢討，對都市環境與居民權益衝擊重大，且缺乏適當設站空間，整體執行困難度極高，因此「不具推動可行性」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法