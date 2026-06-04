為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    平台提案高鐵南延經亞灣接南星 曝4大優點

    2026/06/04 12:17 記者洪定宏／高雄報導
    平台」提案「高鐵南延：經亞灣+接南星+進潮州」。（取自國發會公共政策網路參與平台官網）

    平台」提案「高鐵南延：經亞灣+接南星+進潮州」。（取自國發會公共政策網路參與平台官網）

    雖然行政院已敲定高鐵延伸屏東的「高雄方案」計畫，並進入二階環評，但仍有軌道運輸業專家在國發會「公共政策網路參與平台」，提案「高鐵南延：經亞灣+接南星+進潮州」分析4大優點，已獲檢核通過附議中。

    提案者認為，高鐵離開左營站後，可沿台17線路廊興建，降低徵收難度，並加速前鎮、小港、林園的通勤效率，尤其增設高鐵亞灣站（原205兵工廠）將高鐵引入南高雄核心，可帶動5G AIoT產業與企業總部進駐。

    提案者建議，可在南星計畫區預留新增車站所需土地，如果高雄新機場確定落腳南星計畫區，將成為全台唯一高鐵與機場共構的場域；且高鐵跨越高屏溪延伸至屏東縣潮州鎮，就能與屏東內陸核心接軌。

    提案者特別強調，行政院通過的「高雄方案」，幾乎與台鐵路線重疊，面臨大量拆遷與徵收問題，徵收價格即便拉到天價，還是會有居民強烈抗爭，且軌道路線彎曲 ，完全無法達到高鐵列車高速行駛目的。

    不過，交通局鐵道局報告指出，「小港潮州案」經多方檢討，對都市環境與居民權益衝擊重大，且缺乏適當設站空間，整體執行困難度極高，因此「不具推動可行性」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播