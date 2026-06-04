新北抽驗105件端午應景食品均合格 即起免費送鹼粽合法添加物

新北市衛生局抽驗市售端午節應景食品，結果全數符合規定。（圖由衛生局提供）

端午佳節將至，為維護食品安全，新北市政府衛生局抽驗市售端午節應景食品，包含粽子、豬肉、菜脯等食材共105件，結果全數符合規定，即日起在各區衛生所免費發送製作鹼粽的合法添加物。

衛生局指出，近期針對轄內賣場、超市、食品製造業、粽子專賣店、南北乾貨店等場所抽驗市售端午應景食品、食材及餡料，包括粽子、鹼粽、豬肉、牛肉、蝦米、菜脯及蘿蔔乾、乾香菇、糯米、芝麻、鹹蛋黃及醬料等，因應網購盛行，也在網購平台抽驗粽子及冰粽。

請繼續往下閱讀...

檢驗項目包含食品衛生標準、硼酸及其鹽類、動物用藥、二氧化硫、螢光增白劑、防腐劑、農藥殘留、環氧乙烷、蘇丹色素及甜味劑等項目，共抽驗105件產品，檢驗結果均符合規定。

衛生局提醒民眾，採買食材優先選購信譽良好的廠商，若產品有異味、外觀色澤過於鮮艷或白皙，應避免購買；此外，業者須重視食品製作流程各項管控，例如注意食材及食品的保存條件及方式，製備過程避免交叉污染，並維持環境及設施、設備整潔；落實人員衛生管理、勤洗手，以降低食品中毒風險，衛生局將加強抽驗及查核，維護食品衛生安全。

衛生局即日起免費發放製作鹼粽的合法食品添加物，可增添口感、保水性及保存性，週一至週五上午9點至下午5點，可至各區衛生所免費索取，送完為止

新北市衛生局抽驗市售端午節應景食品，包括粽子、乾香菇、蝦米等共105件，結果全數符合規定。（圖由衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法