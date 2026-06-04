嘉縣5國中攜手赴雙北 學子自主探索拓展視野

嘉義縣學生到圓山風景區「森林方舟」觀看大台北地區景致。（六嘉國中提供）

嘉義縣偏鄉學校六嘉國中舉辦第五屆「六嘉六力－雙北看看、看看雙北」跨域自主學習活動，與太保國中、忠和國中、嘉新國中及鹿草國中共5校，師生昨、今兩天到台北市及新北市，透過PBL專題探究、自主規劃路線、城市定向探索及大學校園走訪，讓孩子從被動學習轉變為主動探索，改變嘉義孩子的學習視野。

六嘉國中校長陳義禮表示，活動自2019年由六嘉國中率先發起，原只有一間學校參與，其後歷經疫情衝擊與停辦挑戰，仍堅持推動至今，今年已擴展為5所學校共同參與的跨校學習平台，推動自主學習與跨域教育理念，突破城鄉限制，為孩子創造更多學習機會，讓學生在真實情境中學習。

請繼續往下閱讀...

各校22名共110名師生，依照學生的志向與專長，分成「學術」、「技職」、「閱讀」三組進行分流的深度學習參訪；師生到新北市嘉威聯合會計師事務所（新北總所）進行企業參訪，所長張威珍是嘉義人，他接待來自家鄉的學子，表達鼓勵與祝福；學生還分組轉進蔦屋書局與台灣大學進行定向越野，並與外籍人士進行訪問對話等多項自主學習；今天師生到圓山風景區「森林方舟」俯瞰台北都市風貌，再前往國立臺灣科學教育館進行深度的科學參觀與探究學習。

而本次參訪與台北市嘉義縣同鄉會鄉親在「甲天下餐廳」舉行5校行程聯誼活動，「六腳、太保、水上、鹿草」聯誼會的旅北鄉親熱情歡迎來自故鄉的師生，感受到濃濃的鄉誼；六腳聯誼會會長侯尊中說，從最初只有1所學校參與，到今年5所學校加入，代表活動獲得教育界與家長的高度肯定，城鄉之間或許有資源差距，但孩子的潛力沒有差別，希望同學勇敢走出舒適圈，用自己的雙眼認識世界，用自己的腳步探索未來，培養自主學習的能力與國際視野，未來再將所學回饋家鄉。

嘉義縣5校師生到嘉威聯合會計師事務所參觀學習，感謝所長張威珍（右3）接待來自家鄉的孩子。（六嘉國中提供）

旅北的嘉義鄉親歡迎來自家鄉的師生。（六嘉國中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法