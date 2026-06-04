甜點控哭哭！台中名店布丁OR PUDDING無預警宣布7月熄燈

台中超夯布丁品牌「OR PUDDING」突然無預警宣布，預計7月初正式結束營業。（圖擷取自「or.pudding」IG）

台中超夯布丁品牌「OR PUDDING」採預約制販售，每天僅開放晚間2小時取貨，仍吸引大量甜點控民眾朝聖。沒想到業者昨（3日）突然無預警宣布，預計7月初正式結束營業，且未來沒有再營業的計劃，消息曝光掀起議論，有網友直呼「布丁很好吃欸，怎麼這樣」。

「OR PUDDING」昨（3日）於IG發文指出，從第一顆布丁開始，OR PUDDING一直都是一場快閃計畫，只是我們從來沒有特別說。這段時間裡，我們一直希望大家都能吃到OR PUDDING，也因為你們的分享，讓越來越多人認識了OR PUDDING，而現在這場快閃計畫即將迎來終點。

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「OR PUDDING」表示，預計營業至7月初，未來也沒有再營業的計劃，謝謝每一位曾經購買、分享，推薦過我們的人，謝謝這一路上每一位走進店裡的朋友，謝謝你們曾經收藏過把這裡當成口袋名單。最後一個月，我們能希望維持一貫的預訂模式，也因為產能有限，但我們會把每一顆布丁，做到最好。

消息一出大量網友紛紛留言，有人說「以後吃不到怎麼辦」、「太難過啦，只好多塞幾顆記住味道了」、「我還沒吃到」。

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