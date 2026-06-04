8中國人進桃機三航廈「技術指導」 鐵道局長：天花板工序怕錯

桃園機場第三航廈工程仍持續進行。圖為第三航廈主體以及南登機廊廳（右處）。（資料照，記者吳亮儀攝）

桃園機場第三航廈工地被爆出有8名中國技術人員進入管制區，被質疑國家重大建設卻遭敵國人士進入，恐有工安、機敏系統和資安疑慮。交通部鐵道局長楊正君今天（4日）在立法院坦言，機場捷運第三航廈站的站體天花吸音內襯是中國原廠，安裝工序怕出錯，才找原廠人員來技術指導。

鐵道局上週坦承，機場捷運「CU05施工標A14車站土建、水環工程」分包商「台灣手把工業股份有限公司」，因辦理A14車站（第三航廈站）天花吸音內襯相關專業工項會勘及技術指導，5月25日至29日期間，邀請8名中國籍技術人員短期入境協助。

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楊正君今天（4日）赴立法院交通委員會備詢，他受訪時表示，所有人員進入台灣都經由內政部移民署合法的申請，主要目的是「商務履約」，進入工區的時候都有鐵道局的下包商完成進出工區的人員登記，全程由鐵道局的包商人員陪伴。

楊正君表示，中國技術人員所執行的工作是天花板跟吸音內襯安裝的技術指導，「鐵道局的下包商把天花板一個材料的製作向中國訂的單，這部分也都符合採購法上的規定」，他指出，採購法對資通訊或機密設備是禁止的。

楊正君表示，鐵道局的採購合約的項目是按照工程會的採購合約範本，廠商向中國訂購的一個天花板的材料符合採購合約上面的規定，中國技術人員來台是針對天花板材料去做安裝上的技術指導。

鐵道局表示，天花板造型、還有裡面的內襯，會需要按照原廠的作業程序去做安裝，如果沒有現場的技術指導，由台灣的廠商去做後續安裝，恐怕會產生工序或安裝錯誤的問題。

桃園機場第三航廈是我國國家級重大工程建設，由桃園機場公司負責，而三航廈工地在機場管制區內，若有來自中國的敵國人士進入工地管制區，極可能有工安、機敏系統和資安疑慮。

鐵道局坦承，這8名中國技術人員是從第三航廈工地進入，再到地下的A14車站工地，「所以確實有進入三航廈內」。機場捷運第三航廈站工程由交通部鐵道局負責建設，站體就設在第三航廈站內。

機場捷運第三航廈車站工程模擬圖。（鐵道局提供）

機場捷運第三航廈車站工程模擬圖。（鐵道局提供）

機場捷運第三航廈車站工程模擬圖。（鐵道局提供）

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