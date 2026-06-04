保護國內育種成果 農業部預告花生種苗將限制出口

農業部透過管制落花生種苗出口，保障國產花生獨特性。（農業部提供）

俗稱土豆的花生是我國重要的雜糧作物，近年農試所與農改場也培育許多明星品種，為保護我國優良花生品種，農業部今（4日）預告將限制繁殖用的花生種苗出口，預告期2個月，預計最快8月中旬後就會實施。

台灣花生風味好又新鮮，深受國人喜愛，近年農試所與台南農改場培育許多高產量又風味好的花生品種，如台南14號，還有富含花青素、具特殊風味的特殊品種「黑金剛花生」；以及在技術上取得重大突破，具備卓越抗氧化與耐貯存特性的高油酸明星品種「台農11號」與「台南20號」，為保護我國花生產業，並防範優良品種外流，農業部依「種苗法」預告將限制「帶殼花生，種子」及「去殼花生，種子」輸出境外，從法規面落實品種保護。

請繼續往下閱讀...

農業部農糧署副署長黃昭興進一步說明，會限制花生種苗出口，是為避免有心人士將花生種苗帶到國外栽種，再回銷到台灣打亂國內市場，繁殖用花生種子限制出口，預計最快在今年8月中就會上路，另也將另行預告未經授權就在國外栽種的台灣花生也將禁止輸入到國內，目前該法規已在走行政程序，近期會找產業利害關係人溝通，盼年底前可上路。

農業部強調，將持續鞏固國產花生的市場競爭力，除透過法令健全品種保護外，也將持續與落花生農民、農民團體密切合作，積極推動契作栽培、充實加工與烘乾量能，並強化市場區隔與品牌行銷，穩固健全產銷體系。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法