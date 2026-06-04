為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    醫美診所密錄偷拍再罰3家 醫事司：累計開罰20家

    2026/06/04 11:59 記者林志怡／台北報導
    愛爾麗醫美診所因疑似針孔偷拍事件引發社會關注。（資料照，蔡蕥鍹提供）

    愛爾麗醫美診所因疑似針孔偷拍事件引發社會關注。（資料照，蔡蕥鍹提供）

    多家知名醫美集團爆出違規架設秘錄器材，引起外界關注，衛福部醫事司5月11日起要求各地衛生局稽查轄內醫美診所，醫事司專委郭威中表示，截至6月3日，已稽查1356家，除先前公布開罰的17家院所外，本週再對3家診所開罰，包括板橋愛爾麗、新莊光澤與台南研醫明診所。

    郭威中說明，醫事司要求各地方衛生局1個月內稽查轄內醫美診所，並於每週三回報醫事司稽查家數與開罰情況，目前已稽查1356家，較上週的1090家增加266家，開罰家數則增加至20家，較上週新增3家，違規院所包括板橋愛爾麗、新莊光澤與台南研醫明，均處最高罰鍰50萬元，並要求停業6個月。

    此外，先前已公布的17家違規院所包括台北市大安區光澤診所、中山區南京愛爾麗診所、大安區愛爾麗診所、松山區三民光澤診所，新北市林口區林口愛爾麗診所、永和區愛爾麗診所、新莊區新莊愛爾麗診所、板橋區光澤診所、板橋區板橋光澤診所。

    中南部地區違規院所則有台中市南屯區光澤診所、西區聖宜時尚診所、西區聖宜診所，高雄市三民區光澤診所、左營區君綺美形診所、左營區博愛愛爾麗診所、新興區愛爾麗診所、左營區維馨乳房外科醫院。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播