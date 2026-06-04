醫美診所密錄偷拍再罰3家 醫事司：累計開罰20家

愛爾麗醫美診所因疑似針孔偷拍事件引發社會關注。（資料照，蔡蕥鍹提供）

多家知名醫美集團爆出違規架設秘錄器材，引起外界關注，衛福部醫事司5月11日起要求各地衛生局稽查轄內醫美診所，醫事司專委郭威中表示，截至6月3日，已稽查1356家，除先前公布開罰的17家院所外，本週再對3家診所開罰，包括板橋愛爾麗、新莊光澤與台南研醫明診所。

郭威中說明，醫事司要求各地方衛生局1個月內稽查轄內醫美診所，並於每週三回報醫事司稽查家數與開罰情況，目前已稽查1356家，較上週的1090家增加266家，開罰家數則增加至20家，較上週新增3家，違規院所包括板橋愛爾麗、新莊光澤與台南研醫明，均處最高罰鍰50萬元，並要求停業6個月。

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此外，先前已公布的17家違規院所包括台北市大安區光澤診所、中山區南京愛爾麗診所、大安區愛爾麗診所、松山區三民光澤診所，新北市林口區林口愛爾麗診所、永和區愛爾麗診所、新莊區新莊愛爾麗診所、板橋區光澤診所、板橋區板橋光澤診所。

中南部地區違規院所則有台中市南屯區光澤診所、西區聖宜時尚診所、西區聖宜診所，高雄市三民區光澤診所、左營區君綺美形診所、左營區博愛愛爾麗診所、新興區愛爾麗診所、左營區維馨乳房外科醫院。

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