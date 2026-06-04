新竹高中音樂班出現啤酒瓶及酸臭味 校方：已追蹤督導

新竹高中音樂班出現啤酒瓶及酸臭味，學生氣得上網發文酸都讀高中了，不能成熟點嗎？（記者洪美秀攝）

國立新竹高中有學生在社群發文提到學校音樂班有同學在校內喝酒，並把酒瓶及廚餘亂丟，甚至放在置物櫃內，導致整個音樂練習室都是酸臭味，已影響其他同學練習的權益，因空氣臭到不行，已讓其他同學無法呼吸及練習，對學校放任音樂班學生如此行為更是氣憤，讓人難以想像是音樂班發生的事。校方回應，接獲反映後已進行了解，網路上所述的垃圾已清除，後續會由導師及相關處室追蹤督導。

新竹高中學生在社群發文氣得罵「垃圾進垃圾桶這道理很難嗎？想想還是很氣，沒人跟我說，來新竹高中音樂班，會遇到這種同學。你們要在學校喝酒就算了，酒瓶垃圾和廚餘還亂丟，整間教室有多臭嗎？不知道這包垃圾會放到什麼時候？都讀高中了，不能成熟一點嗎?真是有夠自私，你們都不知道已經影響到全班同學了嗎?這幾天進教室教室，都還是臭的。你們把酒瓶塞在置物櫃，連在教室呼吸乾淨空氣的權利都沒有嗎？」

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學生的發文也引來很多同學留言，有的留言是高一學生公然在音樂教室內喝酒，也有的稱現在高中生都這麼開放，可以在校內飲酒作樂嗎？學校都不管嗎？

新竹高中回應，校園內是禁止喝酒及抽菸的場域，學校都有相關規定，經校方了解詢問後，沒有學生承認啤酒瓶是學生所留，校方後續仍會繼續調查，不容許這樣的情況發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

新竹高中音樂班出現啤酒瓶及酸臭味，學生氣得上網發文酸都讀高中了，不能成熟點嗎？（圖擷取自網路貼文）

新竹高中音樂班出現啤酒瓶及酸臭味，學生氣得上網發文酸都讀高中了，不能成熟點嗎？（圖擷取自網路貼文）

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