老後生活怎麼過？ 百位銀髮達人用行動給答案

大茅埔文史達人張圭熒老師將帶來樂齡美感與土地共生。（社會局提供）

台中市社會局委託向上文教基金會辦理「歡迎光齡．拾光年輪」銀髮生活達人10週年精選成果X選書展，規劃4大單元與精選10位達人的工藝作品，即日起至6月28日在國立公共資訊圖書館3樓樂齡學習資源區登場，邀請民眾體驗生命感動。

社會局表示，台中市自2015年推動「銀髮生活達人計畫」，以「生命韌力、以老助人、技藝傳承」為核心精神，培育超過100位65歲以上資深市民成為生活達人，深入校園、社區、日照中心甚至監獄，辦理超過570場展演活動，服務逾2.5萬人次，實踐自我價值，將溫暖傳遞給各個世代。

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這次展出的達人工藝作品，包含花藝、石雕、書法、窗花、編織、鋁線創作及文史繪本等，展現銀髮族創意，特展單元「老年，輪到我啦」，運用選書引導民眾描繪理想的老後藍圖；「年輪紀事」回顧達人培育歷程與精彩特刊；〈拾年迴響〉紀錄達人深入社會各角落的感動瞬間；「我們的生命年輪」邀請民眾共同勾勒未來的生命軌跡。

為了讓民眾與達人有更深度的交流，「晴耕雨讀的大茅埔文史達人」張圭熒老師，25日將帶來「樂齡美感」與土地共生：文史文化×環保植栽，透過DIY感受與自然共生的生活智慧。

講座活動資訊及報名方式可查詢「國資圖官網-活動資訊服務平台」；欲了解更多銀髮生活達人詳情請搜尋「台中市銀髮生活達人」臉書粉絲專頁或洽詢向上文教基金會04-22031700詢問。

台中銀髮生活達人展出花藝、石雕、書法、窗花、編織、鋁線創作及文史繪本等作品。（社會局提供）

台中銀髮生活達人展出花藝、石雕、書法、窗花、編織、鋁線創作及文史繪本等作品。（社會局提供）

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