台琉國際帆船賽7日登場 結合青創市集展現海洋魅力

台琉國際帆船賽6月7日在八斗子遊艇碼頭啟航。（基隆市產業發展處提供）

基隆台琉杯國際帆船賽將於7日登場，市府產業發展處扶植青年創業，6日、7日2兩在亞果八斗子遊艇港舉辦「潮嚮．山海基隆－青創市集」，集結20攤青創品牌及30攤特色餐車，民眾欣賞國際級帆船賽，也能逛市集、吃美食與享受海洋運動體驗。

產發處指出，今年「潮嚮．山海基隆－青創市集」提供青年創業者展現品牌實力與拓展市場的機會，結合台琉國際帆船賽，以「揚帆港都」為主題，聚集20組青年創業品牌，展售文創設計、手作工藝、生活選物、特色食品及創意商品，展現青年世代的創新能量與創業成果；現場同時規劃30攤特色餐車市集，集結異國料理、創意美食、特色飲品及人氣小吃，讓民眾在港灣享受多元的市集體驗。

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台琉國際帆船賽今年共有12個國家、36艘重型帆船及數百位選手參與，規模再創新高，最受矚目的首站「基隆國際帆船賽」6月7日登場在八斗子遊艇碼頭啟航，今年也開放民眾登上觀賞船，近距離欣賞國際級帆船競速，感受乘風破浪的海洋魅力。

產發處長蔡馥嚀表示，活動期間，民眾在青創市集攤位限定消費滿150元，就可前往服務台參加「潮嚮扭蛋機」活動，主打「通通有獎」，包含「招牌磁吸燈箱」、「收納小包」及「涼感巾」等夏日限定好禮，數量有限，送完為止。更多活動資訊，請至潮嚮．山海基隆Facebook粉絲專頁查詢。

青創市集展售文創設計、手作工藝、特色食品及創意商品。（市府產業發展處提供）

青創品牌展現青年創業能量與多元創意商品。（市府產業發展處提供）

市集展售文創設計、手作工藝、特色食品及創意商品。（市府產業發展處）

「潮嚮．山海基隆－青創市集」6月6日至7日於亞果八斗子遊艇港登場。（基隆市產業發展處提供）

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