燃燒世界盃足球魂 一卡通、高雄百貨都跟進

搭上世界盃足球熱潮，一卡通打造 SNOOPY 2D 造型一卡通。（記者王榮祥翻攝）

2026世界盃足球賽將於2026年6月11日在墨西哥熱血開踢！iPASS一卡通攜手超人氣角色史努比，推出全新「SNOOPY踢足球造型一卡通」，陪伴球迷燃燒足球魂！

一卡通說明，這次以世界盃足球熱潮為靈感，打造 SNOOPY 2D 造型一卡通，史努比化身足球明星，搭配專屬立體足球配件，包裝底圖更特別以「MVP」為主題背景，呈現史努比熱血踢球模樣，可愛又充滿臨場感讓粉絲在世足期間隨身帶著最萌應援隊友，共同吶喊「GOAL！」。

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「SNOOPY踢足球造型一卡通」將於6月10日正式登場，5月27日已經上市的「SNOOPY 足球系列平面一卡通」，則以復古球員卡風格打造史努比與查理布朗足球造型設計，搭配亮眼黃藍配色、足球元素及熱血滿分的運動氛圍，兼具收藏與日常使用魅力。

不只一卡通，高雄大立百貨也跟進2026 FIFA世界盃足球賽熱潮，除專櫃推出各國家隊球衣限量特賣，還規劃有「夏日足球趣味競賽」，邀請大小朋友一起感受足球運動魅力。

活動規劃多項趣味挑戰，包括經典桌下足球競賽、夾足球挑戰及繞足球闖關等內容，其中桌下足球賽將比照世界盃賽制，角逐32強總冠軍，除開放線上報名，現場也提供民眾報名參與，夾足球活動則讓孩童在遊戲中體驗足球樂趣，成功夾取的足球巧克力還可直接帶回家作為紀念。

大立百貨專櫃推出各國家隊球衣。（大立提供）

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