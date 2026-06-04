2頭大鯨鯊誤入台東三和定置漁網 漁民救援回歸大海

台東三和定置漁場漁民救援豆腐鯊。（民眾提供）

台東縣太麻里鄉的三和定置漁場昨天上演了溫馨的「海中巨獸救援記」。兩隻體型龐大的成年鯨鯊在洄游過程中意外誤闖定置網，漁民發現後不敢大意，立刻啟動友善漁法與通報程序。歷經一個多小時的驚心動魄與小心引導，最終順利讓這兩隻龐然大物毫髮無傷地重返大海懷抱。

這處由業者張富泉所經營的三和定置漁場，因為鄰近海洋資源豐富的黑潮海域，不僅是當地著名的鮮撈漁獲交易場所，也是許多民眾尋寶買魚的熱門去處。不過，由於定置網正好設置在魚群洄游的路徑上，過去也曾偶爾發生鯨鯊、海龜或海豚等保育類動物誤入網內的情況。

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昨日上午漁民在進行例行作業時，赫然發現網內有兩個巨大的黑影在緩慢游動，仔細一看竟是兩隻體型驚人的成年鯨鯊。其中一隻體長達10公尺、體重約10公噸，另一隻也有6公尺長、重達6公噸。面對總重高達16公噸的兩頭海中巨獸，漁場隨即決定暫停部分作業，全體動員投入這場溫馨的救援行動。

為了確保這兩隻珍貴的保育類野生動物不受傷，漁民們每個動作都顯得格外謹慎。大家駕駛漁船配合著現場的潮流與鯨鯊的游動方向，九牛二虎地將網具逐步鬆開，過程中極力避免任何碰撞或擦傷。經過一個多小時的耐心引導，兩隻大鯨鯊終於順利游出定置網。看著牠們緩緩朝著深海游離的背影，在現場揮汗如雨的漁民們這才終於鬆了一口氣，欣慰地目送牠們回歸大自然。

台東三和定置漁場漁民救援豆腐鯊。（民眾提供）

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