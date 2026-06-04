為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2頭大鯨鯊誤入台東三和定置漁網 漁民救援回歸大海

    2026/06/04 11:19 記者黃明堂／台東報導
    台東三和定置漁場漁民救援豆腐鯊。（民眾提供）

    台東三和定置漁場漁民救援豆腐鯊。（民眾提供）

    台東縣太麻里鄉的三和定置漁場昨天上演了溫馨的「海中巨獸救援記」。兩隻體型龐大的成年鯨鯊在洄游過程中意外誤闖定置網，漁民發現後不敢大意，立刻啟動友善漁法與通報程序。歷經一個多小時的驚心動魄與小心引導，最終順利讓這兩隻龐然大物毫髮無傷地重返大海懷抱。

    這處由業者張富泉所經營的三和定置漁場，因為鄰近海洋資源豐富的黑潮海域，不僅是當地著名的鮮撈漁獲交易場所，也是許多民眾尋寶買魚的熱門去處。不過，由於定置網正好設置在魚群洄游的路徑上，過去也曾偶爾發生鯨鯊、海龜或海豚等保育類動物誤入網內的情況。

    昨日上午漁民在進行例行作業時，赫然發現網內有兩個巨大的黑影在緩慢游動，仔細一看竟是兩隻體型驚人的成年鯨鯊。其中一隻體長達10公尺、體重約10公噸，另一隻也有6公尺長、重達6公噸。面對總重高達16公噸的兩頭海中巨獸，漁場隨即決定暫停部分作業，全體動員投入這場溫馨的救援行動。

    為了確保這兩隻珍貴的保育類野生動物不受傷，漁民們每個動作都顯得格外謹慎。大家駕駛漁船配合著現場的潮流與鯨鯊的游動方向，九牛二虎地將網具逐步鬆開，過程中極力避免任何碰撞或擦傷。經過一個多小時的耐心引導，兩隻大鯨鯊終於順利游出定置網。看著牠們緩緩朝著深海游離的背影，在現場揮汗如雨的漁民們這才終於鬆了一口氣，欣慰地目送牠們回歸大自然。

    台東三和定置漁場漁民救援豆腐鯊。（民眾提供）

    台東三和定置漁場漁民救援豆腐鯊。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播