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    首頁 > 生活

    氣象署預測6月偏溼 6～8月都很熱

    2026/06/04 11:20 記者吳亮儀／台北報導
    氣象署公布未來3個月的「季長期天氣展望」。（圖由氣象署提供）

    氣象署公布未來3個月的「季長期天氣展望」。（圖由氣象署提供）

    中央氣象署公布未來6月到8月的「季長期天氣展望」，台灣及南海6月偏濕、7月及8月則偏乾，但各模式一致認為，6月到8月台灣氣溫「正常至偏高溫」。

    氣象署說明，氣候上而言，6月仍為台灣的梅雨季節，當鋒面在台灣附近徘徊時易有出現局部性大雨或豪雨的機會。一般在6月中、下旬鋒面北移至長江之後，台灣天氣逐漸轉變為夏季型態的天氣。

    7月、8月為盛夏季節，受太平洋副熱帶高壓影響時，各地天氣晴朗炎熱，午後偶有雷陣雨發生。同時，自7月起北太平洋西部海域上的颱風生成逐漸活躍，台灣也開始進入颱風季節。以氣候平均（1991至2020年）來說，7月、8月分別有3.7、5.5個颱風生成，侵台颱風則分別是0.8、0.9個。

    氣象署說明，展望未來1季6月到8月預報，模式一致認為，台灣氣溫正常至偏高溫。雨量方面，模式預測未來1季海洋大陸有偏乾及菲律賓東方海面對流旺盛的特徵，台灣及南海6月偏濕、7月及8月則有偏乾訊號，但因進入颱風季節，預報不確定大。

    氣象署說明，監測資料顯示，目前熱帶太平洋及大氣環流已回復正常狀態，近期赤道中、東太平洋海溫明顯增暖，預計夏季持續朝聖嬰發展。

    氣象署公布未來3個月的「季長期天氣展望」。（圖由氣象署提供）

    氣象署公布未來3個月的「季長期天氣展望」。（圖由氣象署提供）

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