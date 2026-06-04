北市「這7區」山區鄰里犬貓狂犬病疫苗巡迴 6/18起開跑

台北市動物保護處將從6月18日起至9月4日止，已規劃44場次「山區鄰里家犬貓狂犬病預防注射巡迴活動」，每場次免費提供100劑動物狂犬病疫苗注射服務，呼籲飼主把握機會，為家中毛孩補強防護力，共同守護毛孩的健康。（圖由北市動保處提供）

台北市動物保護處將從6月18日起至9月4日止，已規劃44場次「山區鄰里家犬貓狂犬病預防注射巡迴活動」，每場次免費提供100劑動物狂犬病疫苗注射服務，呼籲飼主把握機會，為家中毛孩補強防護力，共同守護毛孩的健康。

動保處表示，信義區、文山區、內湖區、南港區、士林區、北投區及大安區等7個行政區皆鄰近山區，動保處在今年仍持續與在地里辦公處攜手合作，為社區提供免費狂犬病疫苗注射服務。只要家中犬貓滿3個月齡以上，就能參加巡迴活動完成狂犬病疫苗接種，還可同步辦理寵物登記。

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動保處說明，狂犬病是一種由病毒引起的人畜共通傳染病，可感染所有哺乳類動物，主要透過接觸帶有病毒的唾液或傷口而傳播，一旦發病，死亡率幾乎高達100%，定期接種疫苗是最有效的預防方式。動保處也將透過簡訊提醒飼主，應每年為毛孩補強狂犬病疫苗，如未每年完成補強，可依據動物傳染病防治條例規定，處新臺幣3萬至15萬元罰鍰。

動保處補充，近年國內狂犬病案例主要發生於鼬獾及白鼻心等野生動物，飼主與毛孩外出也有可能接觸野生動物，呼籲市民落實「2不1要」防疫原則－「不接觸野生動物」、「不棄養家中寵物」、「每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗」，不僅守護毛孩的健康，也為防疫盡一份心力。更多狂犬病資訊及免費注射活動列表可查閱動保處官網「狂犬病防疫」民眾專區。

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