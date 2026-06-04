四技二專技優甄審入學，今起開放上傳備審資料。圖為招生考試情境照。（記者楊綿傑攝）

115學年度四技二專技優甄審入學招生備審資料今起可至「學習歷程備審資料上傳系統」上傳，技專校院招生委員會聯合會提醒考生，上傳期限至各所報名之校系科（組）、學程所訂截止日21時。

根據技專校院招生委員會聯合會資料，115學年度計67所科技校院及大學參與此招生，提供1033系科（組）、學程，4078名招生名額，報名人數計6283人。

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技專校院招生委員會聯合會指出，系統每日開放時間為8時至21時，逾時不予受理。而具有中央資料庫學習歷程檔案且完成網路報名之考生，於「學習歷程備審資料上傳系統」時，得就以「勾選清單方式使用中央資料庫學習歷程檔案」或「採用自行上傳PDF檔案選擇方式」，擇一方式繳交學習歷程備審資料。上傳模式一經確認，即不可修改。

未具有中央資料庫學習歷程檔案之考生，一律以網路上傳PDF檔案方式繳交。具有中央資料庫學習歷程檔案且為應屆畢業之考生，其第一至五學期「修課紀錄」由學習歷程中央資料庫提供，第六學期修課紀錄（PDF檔）則由考生自行上傳至本委員會。

技專校院招生委員會聯合會提醒，上傳備審資料後，務必再次進入備審資料上傳系統，查看校系科（組）、學程之確認狀態欄，如果出現「已確認送出」字樣，才代表已成功完成上傳。

技專校院招生委員會聯合會主任任貽均提到，務必於規定期限內完成學習歷程備審資料上傳並依各甄審學校規定及方式完成指定項目費用繳交；未依規定期限及方式完成「學習歷程備審資料上傳」或「指定項目甄審費用繳交」之考生，視同放棄參加指定項目甄審之資格。

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