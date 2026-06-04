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    頭屋高灘地棒壘球場移作2027台灣燈會停車場 8個月不能打球

    2026/06/04 11:11 記者彭健禮／苗栗報導
    2027台灣燈會在苗栗，縣府規劃將頭屋高灘地棒壘球場移作停車場使用，公告自11月起暫停租借8個月。（記者彭健禮攝）

    2027台灣燈會在苗栗，縣府規劃將頭屋高灘地棒壘球場移作停車場使用，公告自11月起暫停租借8個月。（記者彭健禮攝）

    2027台灣燈會在苗栗，縣府規劃將頭屋高灘地棒壘球場移作停車場使用，公告自11月起暫停租借8個月，讓棒壘球運動民眾傻眼「該去哪裡打球？」縣府教育處表示，照南國中分校棒壘場已整修完竣，開放棒壘球運動民眾租借使用。

    苗栗縣立體育場2日公告，「116年度台灣燈會在苗栗，縣政府規劃頭屋高灘地棒壘球場移作停車場使用。本場地暫停租借，起訖時間自115年11月1日起至116年6月30日止（含場地復舊）。」

    此公告一出，讓喜愛棒壘球運動民眾傻眼，表示縣內棒壘球場地本來就少，原在苗栗市大倫國中分校預定地的棒壘球訓練場，為配合校舍新建工程也已拆除，如今頭屋高灘地棒壘球場，又配合明年台灣燈會而暫停租借，且時間長達8個月，不禁問「該去哪裡打球？」

    教育處表示，教育處配合縣府交通工務處因應明年台灣燈會停車需求規劃，將頭屋高灘地棒壘球場移作停車場使用。因棒壘球場為沙土地，為利停車也會改為石料等鋪面，待燈會結束後，也需要時間復舊，所以暫停租借期間較長。照南國中分校棒壘場已於今年3月整修完竣，可開放棒壘球運動民眾租借使用。

    2027燈會由苗栗縣主辦，縣府評估交通動線、接駁等因素，決定將燈區集中在後龍鎮高鐵苗栗站周邊，活動時間暫定2027年2月20日至3月7日。

    頭屋高灘地棒壘球場。（記者彭健禮攝）

    頭屋高灘地棒壘球場。（記者彭健禮攝）

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