吳郭魚脆片與動保入題 台南高商全國小論文比賽47件勇奪「台南之冠」

台南高商勇奪全國小論文賽4項特優寫下亮眼成績，校長林聰明（第1排左5）頒獎表揚。（台南高商提供）

115學年度全國高級中等學校小論文及閱讀心得寫作比賽成績熱騰騰出爐，國立台南高商表現耀眼，包括潮旅遊、吳郭魚脆片與動保作品，扎根土地進行創新轉化，總計狂攬47件獎項，高達93位學生獲獎，總獲獎件數一舉高居「台南之冠」。

在競爭激烈評選中，榮獲最高榮譽「特優」的4篇作品，觀光餐旅類組一口氣包辦3篇特優，題材兼具在地情懷與時代思潮，吳苡緁、吉芷葶、蘇韵晴作品《E（一）起I（愛）遊安平-結合IE人格特質之低碳旅遊》，巧妙將時下年輕人最夯的MBTI「E型與I型人格」特質融入觀光規劃，為台南經典景點安平量身打造兼具環保與個性化的低碳旅遊新玩法。

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莊吳睿淇、汪子欣、黃苡庭則跨界結合文創，以《「圖」破歷史，「崁」見未來—探討線上漫畫結合台南赤崁文化園區再造歷史現場之研究》摘下特優，大膽探討如何運用Z世代熱愛的線上漫畫形式，賦予古老歷史現場全新生命。

鄭螢螢、劉益呈則將目光投向食品研發與在地永續，以作品《「吳」堅不「脆」—探討吳郭魚製成脆片休閒食品之可行性研究》博得評審青睞，聚焦於在地常見的吳郭魚食材，透過精準的市場分析與食品加工可行性研究，思索如何將其轉化為健康美味的休閒脆片。

商業類組的許佩文、劉冠旻、梁芷齊共同創作的《動物之家推廣與民眾行為調查—以台南市動物之家為例》，將商業統計與行銷思維融入社會公益，深入調查民眾對於流浪動物收容所的行為與認知，並為動保推廣提出具備可行性策略。

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