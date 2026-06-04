低壓快速接近！不排除今晚起穿越南部 恐增強為颱風週末穿越日本

南海低壓正逐漸發展中，預估今晚接近並通過台灣南部一帶。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

南海擾動「91W」持續發展，目前日、港已經認定為熱帶低壓，不過中央氣象署仍維持低氣壓強度，預估「91W」將於今晚接近台灣南部，有機會直接登陸穿越，不排除出海後增強為颱風；登陸與否將影響各地雨勢變化，不過這個系統會持續引領西南季風水氣北上，大氣環境相當不穩定。

根據中央氣象署觀測顯示，低氣壓1004百帕，在北緯18度，東經117度，即在中西沙島海面，向東北移動，時速20公里。「台灣颱風論壇─天氣特急」在臉書指出，位於南海的低壓系統，目前日本氣象廳、香港天文台均已將其升格為熱帶低壓，不過中央氣象署仍維持低氣壓強度。

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在太平洋高壓導引下，低氣壓將持續朝東北移動，預計今天夜晚至明天上午間通過台灣南部上空或恆春近海，隨後進入台灣東部海域並加速北上。

根據目前模式資料顯示，系統離開台灣後有進一步增強空間，不排除在東北方海域發展為颱風，並於本週末穿越日本。

「颱風論壇」指出，從最新衛星雲圖觀察，「91W」主要環流及雲雨帶集中在低壓中心東側，因此實際通過位置將直接影響降雨分布。若「91W」路徑偏北、穿越南台灣上空，較有利中南部雨水較多、若偏南經過恆春近海，主要雲雨帶則可能落在巴士海峽一帶，南部降雨相對減少，因此今晚到明天清晨的走法，將是影響各地雨勢變化的重要關鍵。

不過「91W」持續引領西南季風水氣北上，大氣環境相當不穩定，各地不定時短暫陣雨或雷雨，午後隨著熱力作用增強，均有發生大雷雨的機會，雷雨帶影響區域須留意瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣，民眾戶外活動務必注意天氣變化。

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