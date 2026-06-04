拿錢包請黃仁勳簽名！下秒他抽「10張千元鈔」送正妹 苦主嚇壞

輝達執行長黃仁勳旋風訪台出席台北國際電腦展（Computex）活動，現場不少民眾爭相與他互動。（資料照）

輝達執行長黃仁勳旋風訪台出席台北國際電腦展（Computex）活動，現場不少民眾爭相與他互動。香港網路科技媒體HKEPC分享趣聞昨日指出，該粉專1名小編在現場拿出錢包請黃仁勳簽名，沒想到黃仁勳打開錢包，發現有多張鈔票後，竟抽出1張張的千元鈔，在上面簽名並送給現場的ShowGirl與民眾，讓這位小編相當驚慌，心想「至少留一張給我搭車」，好在黃仁勳送完錢後，又從自己錢包掏錢出來補齊還給他，同時也在他的錢包上簽了名。

HKEPC昨日在Threads上分享此事，引發熱議。小編笑稱：「小編拿了自己錢包給黃仁勳簽名，沒想到他把我錢包內的所有1千元紙幣，全部轉送給那些漂亮的ShowGirl妹妹們。」

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他也分享，一開始黃仁勳只抽出2、3張鈔票，他「還頂得住」，但第3張開始已經有些許擔心，沒想到黃仁勳最後把10張鈔票全部送出去，讓他當場呆住心想：「你至少留1張給我搭車回去啊。」好在最後黃仁勳還是跑了回來，不但有在他錢包上簽名，還掏出自己錢包把發出去的錢補給他。

貼文PO出後引發熱議，網友紛紛笑稱：「被搶劫了」、「黃：去報警跟警察說我打劫你看看有沒有人信」、「全世界大概也只有黃仁勳敢這樣翻人家的皮包發錢」；也有網友補充：「他有說過拿錢包給他簽名的，他會拿裡面的錢出來送，小孩優先」。

另外，也有網友表示有看到收到1000元的人拍照發文。據查，1名女網友昨日也在Threads發文表示自己是Computex最幸運的人：「有1位帥哥拿1000塊給黃爸爸簽名，結果黃爸爸把它送給我了！」該文也獲得超過30萬次瀏覽。

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