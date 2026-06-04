台南玉井上週飆40.2度平歷史高溫 氣象署曝多重因素

上週各地炎熱，台南玉井、台北盆地都出現高溫。（氣象署提供）

上週連日高溫炎熱，台南玉井出現40.2超高溫，與氣象署歷年高溫紀錄相當、且連日的最高溫都出現在玉井。中央氣象署說明，上週主要因西南風盛行、太平洋高壓強，以及中國華南區暖區移入，和位處較內陸地區，容易出現較高溫。

上月29日，台南玉井在中午12點59分，觀測到40.2度高溫，且連日的全台最高溫都在台南玉井，為何玉井這地區會變成連日全台最高溫？氣象署預報中心預報中心主任黃椿喜說明，上週造成台灣高溫的條件很多，包括環境、地形等。

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黃椿喜表示，上週台灣受到太平洋高壓影響，因為在梅雨季節西南季風未進來前，會有一段高壓西增的現象，會有一段劇烈的高溫，另外，剛好那段時間有中國華南的暖區也移出來靠近台灣，這是外在的環境影響。

黃椿喜表示，台灣高溫好發的地點有幾個地方，一是內陸地區的平原和盆地，例如大台北盆地，中南部則是嘉義以南的近山區和平原區，「玉井偏內陸，在玉山山脈山腳下」，靠海的話有海風調節，比較不容易高溫，內陸較容易高溫。

黃椿喜表示，高溫主要以吹南風為主，台南、高雄、屏東一些內陸地區離海很遠，沒有海風進行調節，所以較高溫，也剛好是吹南風、有沉降作用，越往內陸越高溫。

他也指出，像是台北市是都市盆地，上週華南暖區移入台灣，還有更強西南風通過林口台地，在大台北下沉作用會有增溫，有一點點像是焚風，但不完全是，但只要暖空氣通過高地下沉，背部有高溫，所以上週台北盆地溫度也很高、很熱。

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