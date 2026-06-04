教育部暑期社區職場體驗 釋出700職缺

教育部暑期社區職場體驗，今年釋出700個職缺。圖為去年在安平文教基金會進行職場體驗的學子。（圖由教育部提供）

暑假打工不只賺零用錢，也能累積職場經驗。教育部「2026年青年暑期社區職場體驗計畫」，攜手全台非營利組織（NPO）釋出700個有薪職缺，涵蓋文化推廣、社區營造、教育服務、環境永續及社福關懷等領域，提供青年在暑假期間深入社區、探索職涯的機會，教育部今（4）日表示，報名進入最後階段，職缺將持續媒合至6月18日，錄取適當人選後即提前下架，呼籲符合資格青年把握機會。

教育部青年署科長徐毅宏表示，計畫長年與全國各地非營利組織合作，希望透過實際參與社區工作，讓青年在校園學習之外，也能接觸真實職場環境，培養溝通協調、問題解決及團隊合作等能力，同時認識地方發展與社會議題。

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去年參與計畫的國立高雄科技大學文化創意產業系學生蘇玟慈及國立台南大學行政管理學系學生郭娳廷，即前往財團法人安平文教基金會進行職場體驗，分別投入美編設計與活動策劃工作。兩人在體驗期間參與手冊設計、展覽布置、導覽流程規劃等任務，將課堂所學實際運用於工作現場，並在全國成果競賽中獲得優良獎肯定。

蘇玟慈分享，透過參與地方文化推廣工作，體會到設計不只是創作，更重要的是解決問題與回應需求；郭娳廷則表示，在活動企劃、導覽解說、主持及影音剪輯等工作中，培養了組織規劃與臨場應變能力，也感受到文化推廣不只是傳遞知識，更是與人建立連結的重要過程。

徐毅宏指出，今年體驗期間自7月1日至8月14日，參與青年可獲得4萬4250元薪資，並由政府提供平安保險及相關關懷措施。計畫開放35歲以下大專校院以上在學青年報名，不限投遞履歷次數，鼓勵青年多方嘗試，提高錄取機會。

徐毅宏表示，透過社區職場體驗，青年不僅能提早探索職涯方向，也能深入了解在地文化、社會服務及永續發展等議題，培養公共參與精神與社會責任感。歡迎有意在暑假累積實務經驗、拓展視野的青年踴躍報名，相關職缺資訊及報名方式可至「RICH職場體驗網」查詢。

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