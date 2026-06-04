5千年前大坌坑文物重返部落 港口遺址文物展6/6開展

「翻動五千年的土地記憶-港口遺址文物展」特展海報。（台灣史前館提供）

台灣史前館20多年前在花蓮縣豐濱鄉港口社區挖掘出土的5千年前大坌坑文化文物，由花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會策劃「翻動五千年的土地記憶-港口遺址文物展」特展，將於6月6日正式開展，由史前館及花蓮縣考古博物館借展館藏考古文物。

史前館表示，位於秀姑巒溪口的港口遺址，保存大坌坑文化晚期、東部繩紋紅陶文化、麒麟文化及靜浦文化等不同時期文化層，是研究東台灣史前文化發展的重要遺址之一。

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史前館合作展出的考古文物來自民國90到92年因台11線公路拓寬所進行之考古發掘工作，該次發掘出土大量史前時代遺留的石器、玉器、陶器及珠飾等珍貴文物。透過考古研究、部落歷史事件與地方記憶的重新梳理，這些考古出土文物所承載的不僅是學術研究成果，更是這片土地歷史的一部分，成為理解土地長時段發展的重要線索，也讓不同時代的人群故事在當代再次相遇。

史前館指出，近年來國際博物館界持續關注社群參與及共享典藏等議題，強調博物館不僅是文化資產的保存者，也應成為促進不同觀點交流的平台。本次合作最具意義之處，在於部落不再只是展示內容的對象，而是成為知識詮釋與文化敘事的主體；博物館則透過典藏資源開放與專業支持，共同協助地方社群述說屬於自己的土地故事。

本次展覽也是史前館與花蓮縣考古博物館館藏文物首次共同於港口部落展出。展覽將從港口遺址出土、距今約5千多年的大坌坑文化刻劃紋陶片出發，引領觀眾認識港口地區史前文化發展、部落口傳歷史及土地記憶的多元面貌，展現文化資產在當代社會中的價值。

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