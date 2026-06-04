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    首頁 > 生活

    最難忘的畢業！彰化僑義國小7畢業生 PK劍道教練全校沸騰

    2026/06/04 10:35 記者陳冠備／彰化報導
    僑義國小畢業生輪番上陣，與劍道教練阮國裕「實戰對打」。（橋義國小提供）

    僑義國小畢業生輪番上陣，與劍道教練阮國裕「實戰對打」。（橋義國小提供）

    「想畢業？先過我這關！」彰化縣溪州鄉僑義國小日前舉行了一場別開生面的畢業典禮，7位畢業生輪番上陣，與劍道教練阮國裕「實戰對打」。校方表示，這是橋義國小的畢業傳統，也是最後的「魔王關卡」，每位學生都要迎面通過挑戰，才能領取畢業證書。

    僑義國小自2019年起推動全校劍道課程，2023年起將「與教練實戰」列為畢業認證。今年度的「劍道挑戰魔王賽」於上周登場，7名畢業生依序上場，面對經驗豐富的教練，孩子們眼神堅定、毫不畏懼，在全校師生加油聲中奮力揮劍，最終全員順利完賽，為國小生涯留下難忘回憶。

    阮國裕表示，僑義國小近年透過多元課程讓孩子接觸不同領域，除口琴、熱門樂團外，也引進劍道教育，希望學生在學習技藝的同時，培養紀律、尊重與堅持的精神。他勉勵畢業生，畢業不是終點，而是另一場挑戰的開始，要把劍道精神帶到未來人生道路上。

    校長游智信表示，學校雖然規模不大，但始終秉持「學生再少，也要給孩子最好的教育」理念，希望孩子帶著在僑義培養的勇氣與自信，迎接人生下一個階段，持續發光發熱。

    僑義國小7名畢業生挑戰傳統，全員順利完賽，為國小生涯留下難忘回憶。（橋義國小提供）

    僑義國小7名畢業生挑戰傳統，全員順利完賽，為國小生涯留下難忘回憶。（橋義國小提供）

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