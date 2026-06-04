市長請吃牛排兌現承諾 南市文化國小羽球隊雙冠王嗨翻

南市文化國小羽球隊在今年全國羽球團體錦標賽，奪下男、女子組團體冠軍，市長黃偉哲（中）實現承諾，請吃牛排大餐為選手慶功。（台南市府提供）

台南市文化國小羽球隊在今年全國羽球團體錦標賽大放異彩，一口氣拿下國小男子組、女子組團體冠軍，再度締造雙冠紀錄，台南市長黃偉哲也沒有忘記先前的約定，特地請全隊吃牛排慶功，讓小選手們開心得不得了，現場充滿歡笑聲。

昨日慶功宴，黃偉哲一抵達餐廳，立刻被熱情的小朋友包圍，大家分享比賽過程，興奮之情全寫在臉上，孩子們閃閃發亮的眼神藏不住喜悅。最溫馨的一幕，莫過於小朋友們準備一張寫滿感謝話語的大卡片送給「市長爸爸」，當老師拿出卡片時，孩子們立刻搶著舉手大喊：「這1句是我寫的！」、「那個是我畫的！」童言童語讓現場笑聲不斷，也讓黃偉哲看得相當感動。

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黃偉哲表示，文化國小能在全國最高層級的國小羽球團體賽中，同時抱回男、女團體冠軍真的非常不簡單，除了展現選手們平時紮實訓練的成果，也看見大家在場上不服輸的精神與團隊默契，每一面獎牌背後，都是無數次揮拍、流汗與堅持換來的成果，看到孩子們如此努力，身為大家長感到非常驕傲。

南市文化國小羽球隊選手開心享用牛排大餐。（台南市府提供）

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