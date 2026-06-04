中科實中重啟德捷國際交流 駐德國大使谷瑞生以「三個馬上」勉勵學生

國立中科實驗高級中學在疫情後首度重啟與德國姐妹校的實體交流。（中科實中提供）

國立中科實驗高級中學在疫情後首度重啟與德國姐妹校之實體交流，昨由校長秦文智與雙語部輔導組長鄭惟元帶領20名國高中部與雙語部的學生前往德國，首站拜會駐德代表處，獲谷瑞生大使親自接見，谷大使以人生的「三個馬上」勉厲學生；中科實中這次參訪，年齡層涵蓋7至12年級，堪稱有史以來的最大規模德國參訪團，一行人至德國、捷克展開深度的教育與文化外交之旅。

中科實中師生昨晚抵達柏林，即前往拜會駐德代表處大使谷瑞生，谷大使鼓勵學生未來要「勇於發問、勇於為自己國家發聲，並在國際關係中堅定支持朋友」，並分享充滿哲理的人生「三個馬上」，即「馬上放過自己、馬上放過別人、馬上守護身體密碼」，勉勵學生在追求卓越的同時，也要懂得釋懷與照顧身心健康。

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中科實中表示，在現任歐盟代表謝志偉大使的鼓勵下，中科實中與德國姐妹校 Evangelisches Gymnasium Doberlug-Kirchhain 終於在今年恢復實體交流。雙方於2017年締結姐妹校，即展開互訪，後因疫情而停頓，改為線上交流。

這次參訪，中科實中為展現台灣文化魅力與互惠精神，特別準備了20組書法道具（涵蓋磨墨體驗與現成墨水寫春聯），以及現煮珍珠奶茶的豐富材料，將由台灣學生親自帶領德國學伴進行兩場別開生面的文化工作坊。

這次行程，除了德國，參訪團也將拜訪捷克布拉格，疫情期間在捷克參議院副議長與我國外交部的牽線下，中科實中與其他兩所園區實中，以及3所布拉格學校共同組成了「台捷中學聯盟」，因此，這次將造訪姊妹校 Jan Palach Private High School （GJP） 。

國立中科實驗高級中學校長秦文智（左）帶領師生至德國交流，並拜會駐德大使谷瑞生（右）。（中科實中提供）

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