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    首頁 > 生活

    高雄左營「歷史步道」下雨會滑 高市道工處：青斗石改瀝青混擬土

    2026/06/04 10:08 記者王榮祥／高雄報導
    左營下路原本車道與人行道無明顯間隔、全部都是青斗石。（道工處提供）

    左營下路原本車道與人行道無明顯間隔、全部都是青斗石。（道工處提供）

    為改善左營下路歷史步道交通品質，高市工務局透過重新規劃道路配置，近期將歷史步道原有部分青斗石鋪面改為瀝青混凝土車道，落實人車分流，並降低雨天打滑風險，增進整體通行安全。

    道工處指出，鄰近蓮池潭的左營下路，是早年左營舊聚落的重要道路，因開發較早，周邊仍有不少傳統古厝，為能於都市計畫開發進程下保留文化軌跡，舊城國小後側約263公尺長的左營下路，融入舊式閩南風格，路面以傳統雕刻石材青斗石組成，2005年以「歷史步道」面貌誕生。

    高雄市道工處說明，歷史步道為配合地方生活習慣，開放車輛行駛，但青斗石鋪面下雨時易濕滑危險且維護不易，該路段也常見人車混行情形，與地方、民代、文史團體協商取得共識後，將車道重鋪為瀝青路面，並配合交通局規劃繪設標線，兩側仍保留原有步道材質區分出人行道範圍，以兼顧歷史紋理與用路安全。

    道工處強調，仍會持續檢視道路環境、觀察路段狀況，並衡平過去、當代、未來各界價值，瞭解需求盤點改善，營造安心舒適通行空間，提供市民友善生活環境。

    左營下路車行路面由青斗石改為瀝青混擬土。（道工處提供）

    左營下路車行路面由青斗石改為瀝青混擬土。（道工處提供）

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