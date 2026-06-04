師資培育迎接AI挑戰 打造人機協作新課程

國教院近日舉辦「AI時代下台灣中小學教師專業內涵的轉型與師資培育政策的因應作為」論壇，邀集學者及第一線教育工作者共同探討AI對教育帶來的衝擊與契機。（記者林曉雲翻攝）

生成式AI快速改變教育現場，教師角色也面臨重新定位。國家教育研究院最新研究指出，AI時代下，中小學教師的專業能力已不再侷限於學科知識與教學技巧，而是逐步朝向結合人機協作、數據決策與倫理治理的新型態專業發展。

國教院近日舉辦「AI時代下台灣中小學教師專業內涵的轉型與師資培育政策的因應作為」論壇，邀集學者及第一線教育工作者共同探討AI對教育帶來的衝擊與契機。學者認為，未來教師不只是知識傳遞者，更是引導學生思辨、培養人文關懷與數位素養的重要關鍵角色。

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國立台灣海洋大學師資培育中心副教授許籐繼表示，在聯合國教科文組織（UNESCO）提出的AI教師素養架構下，教師專業能力正出現新增、轉化與整合三大變化，逐步形成融合人工智慧、數據分析及教育倫理的多維專業體系。未來師資培育政策也必須同步調整，將AI素養及倫理能力納入教師專業標準與認證制度，並建立完善的教育AI治理機制。

許籐繼指出，師培機構也應推動課程與教學改革，發展以AI-PACK（人工智慧學科教學知識）為核心的新課程架構，強化教師運用AI進行教學設計、學習分析及評量的能力。同時透過個人化學習與專業社群支持，打造具備韌性與創新能力的教師專業生態系。

新北市金山國小教務主任吳逸勛則分享，數位科技發展正推動教育朝向普及化、個別化與終身學習三大目標邁進，但也帶來新的挑戰。他認為，AI雖能協助教師提升教學效率，卻無法取代教師的人文關懷與情感支持功能，「AI不會取代老師，但會取代不會善用AI的老師」，未來師資培育更應重視培養AI無法取代的人文溫度與教育初心。

花蓮女中教師王奕超指出，面對AI工具快速普及，「全面禁止」已不切實際，關鍵在於建立合理使用規範與倫理界線。教育應追求的是學習成效而非單純效率，學生的自主思考與主體性仍是教育最核心價值，AI只是輔助工具，不能取代人的判斷與創造力。

主持論壇的國教院教育制度及政策研究中心研究員蔡進雄表示，教育本質並未改變，但教學方法勢必要跟著時代調整。AI融入教育已是不可逆的趨勢，如何在科技發展與教育價值之間取得平衡，將成為未來教育政策與師資培育的重要課題。

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