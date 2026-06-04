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    首頁 > 生活

    校長主任反串演「學生」 秀水高工畢典影片讓人1秒噴笑

    2026/06/04 10:32 記者劉曉欣／彰化報導
    秀水高工校長張智惟扮演作業被狗吃掉的學生。（圖由秀工畢聯會提供）

    秀水高工校長張智惟扮演作業被狗吃掉的學生。（圖由秀工畢聯會提供）

    彰化縣秀水高工今年畢業典禮的短片在網路瘋傳，原來是從校長、主任到秘書，全都拋下形象演出「學生」，讓人1秒噴笑。校方表示，這是每年畢典的最大賣點，師長都是全力以赴，扮什麼就要像什麼！

    秀工表示，每年短片都是揭開畢典的序幕曲，內容與拍攝都是由畢聯會來操刀，學生要師長演什麼，師長都會照辦，有時還會自行加碼，來個畫龍點睛的精采之舉，畢業生與在校生對於師長反串學生的演出，總是特別嗨。

    今年的畢典短片內容，校長張智惟扮演作業被狗吃掉的學生，總務主任張柏紳演的角色，則是照著鏡子學生，學務主任曾俊元則是因吃早餐而遲到的學生，以上的師長演的都是沒有交作業被罰站。而秘書陳志崑則是演出有交作業，還寫得很漂亮的學生。

    校方指出，師生角色對調的演出短片，都會獲得學生的會心一笑，從校長、主任到秘書全都是放開在演，既然要演出，就要忠於劇本，放下師長的既有形象，扮演不交作業，還會跟師長頂嘴的學生，連走路、神情等細節都要如實演出，才能獲得學生熱烈的掌聲。

    對於學生把畢業短片放到網路，不少人直誇師長的演技一流，終於把多年來承接學生的回應，完完全全無保留演出來，根本就是被教師耽誤的演員，不當演員真是太可惜。校方強調，這一切都是為了學生，師長反串演出能夠獲得喜愛與認同，就是最大的肯定。

    秀水高工總務主任張柏紳演的角色，則是照著鏡子的學生。（秀工畢聯會提供）

    秀水高工總務主任張柏紳演的角色，則是照著鏡子的學生。（秀工畢聯會提供）

    秀水高工學務主任曾俊元演吃因吃早餐而遲到的學生。（圖由秀工畢聯會提供）

    秀水高工學務主任曾俊元演吃因吃早餐而遲到的學生。（圖由秀工畢聯會提供）

    秀水高工秘書陳志崑演出有交作業，還寫得很漂亮的學生。（圖由秀工畢聯會提供）

    秀水高工秘書陳志崑演出有交作業，還寫得很漂亮的學生。（圖由秀工畢聯會提供）

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