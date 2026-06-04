南海低壓接近天氣轉不穩！下週典型梅雨滯留鋒報告 雨恐又大又久

典型梅雨下週報到，雨勢恐明顯又持久。（資料照）

今（4日）起南海低氣壓逐漸靠近，加上西南季風增強、水氣增多，台灣附近天氣將逐漸轉趨不穩定；預估下週將轉為典型梅雨滯留鋒型態，各地降雨將變得更明顯且持續時間較長。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，今中南部迎風面將有短暫陣雨或雷雨，各地午後受熱力作用影響，也容易有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，局部地區不排除有較大雨勢發生機會。雖然降雨增多，但在降雨發生前，大台北盆地、中南部內陸及花東縱谷仍需留意36度以上高溫。

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週五（5日）低壓將逐漸通過台灣南部到東部近海，且在由南海北上接近台灣的過程中，也有增強為熱帶性低氣壓的機會，整體大氣環境將更不穩定，各地普遍都有短暫陣雨或雷雨機會。南部、恆春半島、台東一帶有局部較大雨勢機會，中北部及宜花地區午後到晚間也需留意較明顯降雨。

週六（6日）雨勢會較前一日減少，但白天仍須留意熱對流發展帶來的短暫雷陣雨。週六晚間起至下週一（8日），台灣將持續受西南季風影響，迎風面的中南部天氣較不穩定，容易有降雨，各地午後也容易有雷陣雨，並有局部較大雨勢機會。

林孝儒提醒，下週二（9日）起鋒面抵達台灣上空，配合偏強的西南季風水氣，環境將逐漸轉為典型梅雨滯留鋒型態，且可能延續數日。屆時整體大氣不穩定度將明顯提高，容易伴隨中小尺度對流系統發展，各地降雨將變得更明顯且持續時間較長，部分地區累積雨量也可能偏多，請提早留意後續預報更新並做好防汛準備。

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