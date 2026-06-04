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    首頁 > 生活

    中市府門面市政公園垃圾桶滿溢 民眾建議加派人力清理

    2026/06/04 09:51 記者蘇金鳳／台中報導
    市民反映，上週日市政公園竟垃圾滿溢，垃圾丟滿地。（記者蘇金鳳攝）

    市民反映，上週日市政公園竟垃圾滿溢，垃圾丟滿地。（記者蘇金鳳攝）

    台中新市政大樓的市政公園深受民眾喜愛，一位市民向本報反映，上週日5月31日晚上，一向整理的非常好的市政公園，當晚垃圾桶竟滿溢，垃圾掉滿地，因他時常晚上在市政公園散步，整個環境整理的相當好，幾乎未看到垃圾亂丟的情形，市政公園是市府的門面，不應有此情形，要求市府在市府廣場有辦活動時多派些人力來處理垃圾問題。

    建設局表示，經查為當天晚上市府廣場舉辦市集活動，因大型活動參與民眾較多，造成垃圾滿溢的情形，目前已請主辦機關與廠商清潔完畢；同時也呼籲民眾勿攜帶大型垃圾丟棄於公園垃圾桶，並確實將垃圾丟進桶內以維護公園環境清潔。

    一位市民向本報反映，他幾乎每天晚上都在市政府及市議會間的市府公園的人行道散步，5月31日晚上他發現市府公園靠近市政府的一個垃圾桶垃圾滿溢，四周竟都是垃圾，非常難看。

    該市民表示，雖然這樣的情況並不多，他也是首見，當天可能府前廣場有活動，才會造成垃圾桶太滿而垃圾外溢的情形，他希望市府在有重大活動時，加派人力處理垃圾，不要讓市府門面出現垃圾滿地情形。

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