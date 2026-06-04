被525故障大延誤震驚 高鐵公司投2千億元提早重置系統

立法院交通委員會今天要求交通部、鐵道局、高鐵公司專案報告。（記者吳亮儀攝）

上月25日凌晨，台灣高鐵發生路線訊號異常，一整天影響極多旅客。台灣高鐵公司今天（4日）公布，經歷這次事件，將原訂年限為35年的系統，為避免因設備老舊影響營運可靠度，將投入2千億元提前更新重置關鍵設備。

因應525高鐵大延誤事件，立法院交通委員會今天要求交通部、鐵道局和高鐵公司舉行專案報告，高鐵公司表示，高鐵通車營運即將屆滿20週年，不同通車之初的全新設備，目前正進行多項軟、硬體設備汰換工作。

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高鐵公司表示，目前只能利用每日營運結束後4.5小時的維修時間，完成例行保養、維修及各項更新作業，在兼顧日常營運與汰舊換新下，各項挑戰更勝於營運初期。

高鐵公司說明，將全面檢視各項營運系統，如號誌、電力、車輛及軌道等，原訂資產年限為35年系統，運轉已超過20餘年，為確保系統穩定，避免因設備老舊，影響營運可靠度，評估投入超過2千億資本支出，提前更新重置關鍵設備，以進一步提升系統穩定及韌性。

根據統計，去年高鐵公司符合鐵路行車規則的行車異常事件總數為43件，其中屬可歸責高鐵公司的事件為23件，其中僅3件造成部分營運列車抵端點站延誤大於30分鐘；另外，屬不可歸責高鐵公司的事件為20件，包括地震9件、颱風與豪大雨6件，外物入侵與其他外部因素5件。

高鐵公司說明，在尚未釐清525事件根因前，高鐵公司已暫停執行 轉轍器控制機箱（SMC）電源模組更換專案後續工作。目前該事件拆下8項組件已由高鐵公司貼上封條，存放於上鎖櫃中，且有錄影機監控。

高鐵公司表示，後續將由原廠、第三方與高鐵公司等人員組成調查小組共同分析、調查；第三方人員包含「財團法人鐵道技術研究及驗證中心」與「國立高雄科技大學鐵道技術中心」。

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