何時要發？彰化花壇2.6億振興金作業進度曝光

花壇鄉代表會通過鄉公所發放振興經濟紓困金，每位鄉親可領到6千元。（資料照）

彰化縣花壇鄉近2.6億元振興經濟紓困金何時要發，備受鄉民關注，鄉代會昨天（3日）定期會質詢強調鄉民都在問「何時要發？」鄉公所則說一切發放流程都在處理中，因業務上人手上略不足、導致時程上有稍微延遲，不過4.2萬名鄉親的名冊都已造冊完畢，積極辦理中；鄉代會主席沈文盛則表示大家都有共識未來將採「現金發放」，領到現金讓大家較有感。

花壇鄉公所4月在代表會臨時會提案，振興經濟紓困金所需經費2億5825萬元，請代表會同意辦理先行墊付，理由是振興經濟紓困金每人6000元，所需經費2億5825萬元，因未及納入115年度預算，擬請同意辦理墊付，俟115年度追加（減）預算或116年度總預算時再辦理歸墊轉正。獲代表會審議全數無異議通過，著手進行發放程序。

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不過1個多月來有鄉民對於何時發放都沒有消息傳出感到疑惑，有人在網路上表示不是說好5月底、6月初發放，是否會跳票？還有人猜測會不會延到10月才發？不過也有鄉民認為如此巨大的金額作業上需要時間，大家應該要有耐心。

鄉代翁啟祐昨天在定期會上質詢振興金辦理進度，並強調鄉親都相當關注這筆振興金，希望公所能加快作業腳步；鄉代會主席沈文盛則表示，這筆近2.6億元的振興金一定會發放，鄉公所也已造冊完畢，不過公所回應正好該單位有人員離職或高升，人手略有不足，導致時程有延遲，因此公所無法給出何時會發放的答覆，不過可以確定的是「一定會發放」。

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