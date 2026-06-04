恆春半島「紫爆」！滿州港口村紫斑蝶滿天 專家：非傳統大遷徙

恆春半島「紫爆」奇景！滿州港口村滿天飛舞。（葉端明提供）

恆春半島再度迎來令人屏息的生態奇景！近日葉姓民眾在滿州港口衝浪場沿岸，目擊到驚人的紫斑蝶大遷徙。從海墘一路延伸至佳樂水停車場，沿途不管是停棲在地下還是翱翔於空中，密密麻麻的「紫金大軍」數量多到令人震撼，彷彿一條鋪設在海岸線上的紫色絲帶，美不勝收。

對於民眾直擊的壯觀蝶潮，墾管處保育科表示，目前港口地區並沒有接獲大量紫斑蝶「由南往北」遷徙的消息。事實上，今年的紫斑蝶遷徙時間較往年偏晚，目前僅有觀察到一天特別明顯的集體移動，且路徑是由北往南飛行，主要落腳點會先經過九棚地區。

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專家解密，民眾這幾天記錄到這批如暴風般湧入的紫斑蝶，真實目的其實是為了「找地方產卵」。不過，由於前幾個月恆春半島天公不作美、遲遲未降雨，導致紫斑蝶幼蟲賴以為生的食草還沒有長出嫩葉。各地方社區目前回報，都還沒有觀察到明顯的產卵現象，蝶媽們似乎還在「待產」觀望中。

回顧過去的生態背景，恆春半島的紫斑蝶繁衍大爆發，往往得益於5月底至6月初的豐沛梅雨。雨水會刺激「盤龍木」等食草大量萌發嫩芽，為嗷嗷待哺的幼蟲提供充足的食物來源。

通常在4月中旬，紫斑蝶就會從台東、屏北山區一路南遷至恆春半島，部分留下來繁衍後代。到了6月，只要嫩葉充足，母蝶就會大量產卵。隨後集體孵化、羽化的「子代蝶群」，才是造就每年滿天飛舞、極致壯觀蝶潮的真正主角。而恆春馬鞍山一帶，正因為擁有高密度的盤龍木，一直以來都被譽為紫斑蝶的「超級搖籃」。

隨著這波蝶潮現蹤，墾管處蝴蝶專家謝桂禎也特別呼籲，紫斑蝶的飛行時速僅約20公里，若迎面而來的車輛車速超過50公里，高溫與強大氣流會輕易將蝶群捲入車底，或直接撞擊致死，造成慘重的「路殺」悲劇。為了守護這群美麗的嬌客，墾管處近年已攜手台電核三廠，在台26線南灣段架設長期的「蝴蝶防護網」，提醒往來墾丁與滿州的駕駛人「減速慢行」，讓這群遲到的紫色天使能安全繁衍下一代。

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