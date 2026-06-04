台灣味結合異國食材 全國大專優秀青年周佳怡料理出自我風格

周佳怡大學4年獲得12項國內外競賽獎項，並考取10張專業證照，近期再獲得全國大專優秀青年，表現獲師長肯定。（記者劉婉君攝）

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生周佳怡，擅長將台灣味與異國食材融合，開發出自我獨特的風格，希望做出讓台灣人喜愛、外國人更喜歡台灣的料理，4年來獲得12項國內外競賽獎項，並考取10張專業證照，近期再獲得全國大專優秀青年。

周佳怡出身基隆，父母在傳統菜市場擺攤作生意，因哥哥就讀餐飲科，跟著對料理產生興趣，高中就讀餐飲管理科，學習中餐，大學時看到老師示範西式料理，也想要優雅做出精緻、漂亮又美味的料理。

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課業與實作的雙重壓力，周佳怡一度想放棄料理，2022年參加TIC台北國際廚藝挑戰賽時，雖然每天只睡1、2個小時，但身邊有學長姐和學弟妹陪著練習，還有老師在旁指導，最終以台灣風味的雞肉料理獲得開胃菜冷展示銀牌，覺得很有意義及成就感，更堅定踏上餐飲之路，2024年參加「第三屆馬來西亞環球廚藝挑戰賽」，與隊友一同拿下團體賽總冠軍，並獲總統接見。

周佳怡常以自己從小到大熟悉的台灣味，加上不同國家的異國食材，做出自己風格的料理，父母總是她的第1位客人，用著「做出讓爸媽覺得好吃的料理」心情，兼具傳統與創新，希望台灣人吃了，能想起曾經吃過的味道，外國人吃了會更喜歡台灣。

周佳怡說，畢業後想去法國或加拿大遊歷，返台後繼續做喜歡的料理。她也建議學弟妹，「想要就去做，多做絕對沒壞處，就算沒有成功也沒關係，又不是每一次都會失敗，繼續努力就對了！」

周佳怡擅長將台灣味與異國食材融合，做出自我獨特風格的料理。（記者劉婉君攝）

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