AI主軸、謝祖武壓軸！高市青年局啟動職涯探索系列課程

7月25日下午2時30分至4時在高雄市立美術館舉行的「職涯講座」，將邀請謝祖武擔任講者，分享跨界發展歷程與人生經驗，鼓勵青年勇於探索多元職涯可能。（青年局提供）

高市青年局職涯探索暨產業導航計畫邁入第六年，今年除持續推動職涯探索課程、職場體驗及職涯講座三大核心，更首推主題式「AI職涯體驗營」，還邀請到影視常青樹謝祖武擔綱壓軸講座主講人。

青年局長林楷軒表示，高雄近年積極發展半導體、智慧科技及AI產業，帶動人才需求持續成長，青年局透過「職對你有港覺」，協助青年從探索興趣、認識產業到接軌職場，今年更首度導入AI應用課程與實作體驗，期盼協助青年掌握未來關鍵能力。

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青年局說明，今年職涯探索課程邀請專業職涯諮詢師及高雄具發展潛力的新興與特色產業專家擔任講師，深入校園分享產業趨勢與職涯經驗；5月8日前往三民家商觀光事業科，透過DISC職涯測評及MBTI人格分析，引導學生探索自身特質與優勢，5月11日則於高雄師大軟體工程與管理學系辦理職涯探索課程，邀請高雄在地AI產業主管分享智慧科技發展趨勢與產業實務經驗。

職場體驗部分，今年攜手欣亞數位、智崴資訊科技等35家優質企業共同參與，透過產業趨勢解析、企業理念分享、職務介紹、實地參訪及交流互動等多元形式，引導青年深入了解產業樣貌、工作內容及未來發展方向。

最受矚目的「職涯講座」將於7月25日下午2時30分，在高雄市立美術館B1演講廳舉行，特別邀請影視常青樹謝祖武擔任主講嘉賓，以自身跨界發展歷程與人生經驗，分享面對挑戰、轉換跑道及持續突破自我的心法，鼓勵青年勇於探索更多可能。

相關資訊可至高市青年局官網、Facebook、Instagram 及Line@（@youth.kcg），或致電07-3310572分機29洽詢。

「職場體驗」活動帶領學員前往欣亞數位股份有限公司，除參觀全新打造的「筆電次元站」，更安排體驗多功能沉浸式半封閉座艙，近距離感受視聽包覆感與未來電競科技魅力。（青年局提供）

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