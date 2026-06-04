台東活水湖黃長腳蜂傷人 縣府派人摘除

活水湖驚現蜂巢 台東縣府緊急處理保障遊客安全。（台東縣府提供）

台東熱門運動遊憩景點「活水湖」環湖道路周邊，近日有除草工作人員反映遭蜂螫傷、遊客受蜂驚擾，台東縣政府接獲通報後已指派專人到現場搜查，昨天已將蜂巢摘除。縣府呼籲，近期前往活水湖周邊散步、騎自行車或戶外活動民眾請提高警覺，建議穿著淺色長袖衣物以維安全。

台東縣政府觀光發展處長卜敏正表示，活水湖環境自然優美，是縣民與遊客健走、慢跑場域。由於夏季是蜂類活動頻繁季節，部分蜂巢可能隱蔽在茂密的樹叢或草叢深處，不易察覺，造成部分工作人員遭蜂螫傷，所幸經急救處理後無大礙。縣府接獲通報後也啟動緊急應變機制，派員巡檢環湖道路，並將發現的蜂巢摘除。

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台東縣政府表示，為確保活水湖遊憩環境安全，將持續加強周邊巡視與除草作業。同時也提醒民眾，近日前往該區域活動時，請採取以下防範措施：

戶外活動時請盡量穿著淺色、表面光滑的長袖衣褲，並戴上帽子。

若在途中發現蜂類在身邊盤旋，切勿揮手驅趕或試圖拍打，應保持冷靜，並順著風向順序、安靜地迅速離開。

若遭蜂螫傷，請勿擠壓傷口，應儘速離開現場，並以清水洗淨、冰敷觀察；若出現呼吸困難、暈眩等嚴重過敏反應，請立即就醫。

縣府強調，台東縣活水湖自然環境優美、湖光山色，但自然環境中亦有各種鳥獸昆蟲、野外生物，旅行遊憩、野外活動維護安全為第一要務；縣府將持續密切監控活水湖周邊生態。遊客若在該區域周邊發現蜂巢蹤跡，請立即通報，以便第一時間派員處理，共同維護安心、安全的休閒環境。

活水湖驚現蜂巢 台東縣府緊急處理保障遊客安全。（台東縣府提供）

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